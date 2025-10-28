Estudiantes, padres y profesores claman en València contra el bullying y exigen protocolos eficaces: "Estamos cansados"

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes, madres, padres y profesores han tomado las calles de València este martes contra el acoso escolar en las aulas y han exigido que los centros escolares establezcan protocolos "eficaces" para evitar que siga habiendo víctimas mortales: "Estamos cansados", han clamado.

La manifestación, convocada por el Sindicat d'Estudiants bajo el lema 'Sandra no t'oblidem', se ha llevado a cabo también en Castellón y Alicante en solidaridad con la joven sevillana Sandra Peña que, debido al acoso escolar que sufría en el centro Irlandesas de Loreto de Sevilla por parte de sus compañeras, se quitó la vida.

La marcha de València ha partido a las 12.00 horas de la Facultad de Geografía e Historia y ha transcurrido por la avenida Blasco Ibáñez, la plaza de Tetuán y la calle de la Paz hasta llegar a la plaza de la Reina donde se ha celebrado un minuto de silencio en recuerdo a Sandra Peña.

Los asistentes han coreado consignas como: "Basta ya de acoso escolar"; "Por Sandra gritamos, justicia reclamamos"; "Estos protocolos son una mierda"; "Sandra, nosotros no te olvidamos" o "Queremos recursos, no lamentos".

Asimismo, también han portado carteles con mensajes en los que se podía leer: 'Justicia para Sandra'; 'No fueron cosas de niños, fue acoso'; 'El bullying es un problema de todos' o 'Humillar a alguien no te hace más fuerte, te hace miserable".

El portavoz del Sindicat d'Estudiants, Mario Tercero, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que el caso de Sandra Peña "responde a un crimen social que estamos viviendo la juventud". "No es el único caso, pero ha sido un caso que ha conmocionado a millones de jóvenes", ha destacado, al tiempo que ha exigido que los responsables "no deben quedar impunes" y "tienen que caer".

"CREER, OBSERVAR Y TOMAR MEDIDAS"

Además, ha puesto en relieve la necesidad de "contratar profesionales de la salud mental" y de "elaborar protocolos que sean de verdad eficaces".

Por su parte, Guillermo Pérez, que trabaja como educador social en un centro de menores, ha incidido en que los jóvenes están pasándolo mal por los problemas que hay con el acoso escolar en las aulas y ha señalado que "ni los colegios ni la administración" están haciendo "nada" para solucionarlo.

"Aunque pienso que es una labor de los padres, que son los que tienen que educar en este sentido, sí que es cierto que cuando algún chaval manifiesta el problema, pues creo que ni el colegio ni las administraciones le hacen mucho caso", ha subrayado.

Por ello, ha hecho hincapié en que desde los centros educativos se debería, "una vez el alumno decide hablar, creerlo, observar y luego tomar medidas. No obviarlo": "Yo creo que podrían haber mejores protocolos pero, si las personas no se lo creen y no lo ponen en serio, no van a servir. Si no se meten en la piel del chaval que sufre creo que no servirán de nada por más rígidos que sean", ha sostenido.

Una de las asistentes, Alexia, alumna del Grado Superior de Turismo, ha asegurado que se siente "cansada" de que los centros escolares ante casos de acoso escolar "nunca hagan nada" ya que, a su juicio, "siempre hacen la vista gorda, incluso lo pueden llegar a fomentar diciendo que es una estupidez o que el colegio no tiene la culpa".

"EL COLEGIO SIEMPRE TE DA LA ESPALDA"

"Cuando esa persona pide ayuda, siempre el colegio te da la espalda. Por mucho que te digan que van a ayudar, no hacen eso. Luego no se toman medidas", ha denunciado.

En esta línea, ha defendido que hay que dejar "este odio que vemos últimamente en redes sociales, de agresiones verbales y físicas, un odio que se está saliendo desde ciertos ideales extremistas hacia personas que, entre comillas, son diferentes simplemente porque no encajan para ellos en el sistema".

Y, en este punto, ha asegurado que con el caso de la joven sevillana se ha sentido "muy conmovida en lo personal" porque, según ha indicado, ella ha sido también víctima de acoso escolar y ve "bastante bien que, por una vez, se esté haciendo más ruido y la gente se esté moviendo".

Igualmente, Patricia, madre de una adolescente que cursa tercero de la ESO, ha explicado a Europa Press que ha tomado la decisión de acudir a la manifestación junto a su hija y el resto de compañeros de su clase porque está preocupada por esta problemática que "por desgracia, está ocurriendo en todos los institutos, todos conocemos casos".

"El caso de Sandra es uno más de tantos que han habido y, por desgracia, tantos que habrán hasta que no se tomen soluciones. Una simple expulsión creo que tampoco debería de ser la solución. Se debería de tratar ya también como gente adulta (a los acosadores) porque acaban comportándose como auténticos criminales", ha aseverado.

Finalmente, Daniel, estudiante de FP, ha mostrado su "cansancio" por que este tipo de cosas sigan ocurriendo "tantas veces" y ha indicado que le gustaría que el caso de Sandra Peña pueda "generar

un impacto en la mentalidad de las personas" y que así, "eviten hacer estas cosas para que acabe así la gente".