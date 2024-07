Un estudio analiza datos sobre rutinas diarias de pacientes con cáncer de mama a través de aplicaciones móviles

VALÈNCIA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, del Hospital Clínico Universitario de València, recopila, a través de dispositivos o aplicaciones móviles, datos sobre las rutinas diarias de pacientes con cáncer de mama que están en tratamiento con quimioterapia o radioterapia.

El objetivo de este estudio, denominado REBECCA QoL (Quality of Life during treatment, Intervention trial), es evaluar mejoras en la calidad de vida de las pacientes, derivadas de una planificación flexible del tratamiento basada en el uso de datos del mundo real, en comparación con la atención convencional, según ha informado el instituto en un comunicado.

Los datos del mundo real constituyen una "valiosa" fuente de información sobre los comportamientos y rutinas de las pacientes que permite evaluar el impacto de los tratamientos en su calidad de vida y tomar decisiones "más informadas" para mitigar los efectos secundarios, así como diseñar estrategias más efectivas, han apuntado.

En el estudio participarán 110 pacientes del Hospital Clínico Universitario de València con una edad comprendida entre 18 y 75 años, diagnosticadas con cáncer de mama en estadios I, II o III, y que hayan iniciado en los últimos nueve meses tratamiento con quimioterapia o radioterapia, dentro de la práctica clínica habitual.

Se compararán dos grupos de pacientes. Un primer grupo, conocido como grupo de control, tendrá su seguimiento habitual por parte de su oncóloga y/o enfermera. Un segundo grupo –-grupo de intervención-- realizará un cuestionario diario y llevará, además, una aplicación móvil y un reloj inteligente para la valoración de la calidad de vida y seguimiento de sus síntomas --frecuencia cardíaca, tiempo y calidad del sueño, nivel de saturación de oxígeno en sangre, número de pasos diarios, estrés fisiológico, actividad física--.

"Esta herramienta tiene el potencial de ser un instrumento de seguimiento y comunicación del paciente con el personal sanitario, para así lograr una mayor atención de sus usuarias", han apostillado las mismas fuentes.

Este estudio comenzó en diciembre de 2024 con el reclutamiento de pacientes, que concluye a finales de este mes. El seguimiento de cada paciente tiene una duración de 12 meses. Todas las pacientes, del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico, están siendo informadas sobre el proyecto y lo que implica su participación, que incluye citas para sus exámenes clínicos --ginecológica y extracción de sangre-- y para los talleres formativos del proyecto.

En estos talleres las pacientes se descargan, instalan y prueban la aplicación móvil del proyecto. Además, se forman en el uso de la plataforma para la recopilación de datos. Asimismo, reciben un reloj inteligente, cuyo uso se les explica.

Los resultados de satisfacción del seguimiento y calidad de vida serán analizados mediante unos formularios que las pacientes completarán de forma semestral en una de las visitas. Sus respuestas serán comparadas con las del grupo control, que no utilizarán la aplicación ni el reloj inteligente.

La investigadora principal de este estudio es la doctora Cristina Hernando. Forman parte del equipo del proyecto las doctoras Begoña Bermejo, Teresa Martínez y Marta Tapia y el doctor Juan Miguel Cejalvo, del Grupo de Investigación en Biología en Cáncer de Mama de INCLIVA y del Servicio de Oncología del Hospital Clínico de València; las doctoras Ana Martínez Aspas y Dolores Estellés, del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Clínico de València; Elena Mieres, enfermera de investigación; Alejando Asturiano, data manager; y la doctora Ana Miralles Marco, project manager del Servicio de Oncología en Incliva.

REBECCA QoL es un subestudio del proyecto europeo REBECCA (Research on Breast Cancer induced chronic conditions supported by Causal Analysis of multi- source data), dirigido por la Universidad Aristóteles de Tesalónica, que reúne a 12 socios de siete países europeos y financiado por el programa de investigación e innovación de la Unión Europea Horizonte 2020.

REBECCA se centra en la investigación de enfermedades crónicas inducidas por el cáncer de mama a partir de datos reales obtenidos desde múltiples fuentes y se basa en una herramienta tecnológica que permite obtener información sobre el modo de vida de cada paciente -–actividad física, dieta, calidad de sueño y el tiempo dedicado diariamente al trabajo, el descanso y desplazamientos-- a través de dispositivos inteligentes --como móvil, tableta y reloj inteligente-- para integrarla en su historial clínico y, de este modo, poder dirigir mejor su tratamiento.