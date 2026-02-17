Un estudio apuesta por "competencias comunicativas y docencia flexible" ante los retos de la enseñanza del siglo XXI

Miembros del estudio - CEU

Un estudio lideerado por profesoras e investigadoras de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) pone de relieve la conveniencia de desarrollar "competencias comunicativas y docencia flexible" de los profesinales para afrontar con éxito los nuevos retos de la enseñanza del siglo XXI.

Algunos de ellos son aulas cada vez más multiculturales, atención a la diversidad, uso de las tecnologías y cambios en las políticas educativas.

Y ante la pregunta ¿cómo se está formando a los futuros docentes y qué competencias necesitan para atender a las necesidades reales de la escuela actual?, el equipo de investigación ha desarrollado un estudio en cinco provincias españolas para identificar las competencias necesarias ante los retos que están transformando la profesión docente.

Sus conclusiones, reunidas en la obra 'Competencias docentes en el siglo XXI', se acaban de presentar en Valencia. Según destaca la directora del estudio, la doctora Rosario García-Bellido, profesora del Departamento de Ciencias de la Educación de la CEU UCH, "el cometido del maestro ya no es transmitir conocimientos, sino que ahora se necesita un docente con habilidades pedagógicas y digitales, pero también con competencias socioemocionales y capaz de adaptarse a los cambios".

"Además, --prosigue-- la escasa formación práctica en muchas universidades causa inseguridad entre los estudiantes de los Grados en Educación, que no se sienten preparados para gestionar aulas heterogéneas, relacionarse con las familias, integrar recursos tecnológicos de forma creativa o atender las necesidades educativas especiales de una parte del alumnado. A esto se suman situaciones imprevistas y críticas, como las vividas durante la covid-19 o la dana en Valencia".

Con el objetivo de detectar las competencias profesionales necesarias para el docente de hoy, las autoras del estudio "Competencias docentes en el siglo XXI" han culminado su primera fase de trabajo: la identificación de estas competencias, a través de grupos focales en diferentes zonas geográficas españolas, en las provincias de A Coruña, Pontevedra, Sevilla, Alicante y Valencia.

En estos grupos se ha integrado la percepción de tres perfiles de participantes: profesores universitarios que forman a los futuros docentes en los Grados en Educación; profesores en activo que finalizaron sus estudios hace menos de 5 años; y personas que forman parte del proceso de selección y contratación de maestros, en el caso de centros privados y concertados, o aquellos docentes que son partícipes del proceso de oposiciones para la evaluación de los candidatos en la educación pública.

El estudio evidencia que la docencia del siglo XXI requiere una combinación integrada de competencias comunicativas, emocionales, interpersonales, creativas y profesionales. De forma transversal y esencial, destaca la competencia comunicativa, entendida como la capacidad de expresar con claridad, escuchar activamente, interpretar la comunicación no verbal y crear vínculos significativos con el alumnado, las familias y la comunidad educativa.

"Esta competencia sustenta la confianza, facilita la convivencia y es el motor de metodologías activas y participativas", destacan las autoras del estudio. También cobran relevancia las competencias emocionales e interpersonales, que incluyen la empatía, la regulación emocional, la capacidad de adaptación, la gestión de conflictos y el liderazgo positivo del profesorado. Estas habilidades permiten generar un clima de aula seguro, inclusivo y respetuoso, condición necesaria para que el aprendizaje ocurra.

El estudio también resalta la importancia de una docencia creativa y flexible, capaz de transformar saberes y metodologías para responder a la diversidad real del aula. Y se subraya el valor del compromiso profesional y con la formación continua, en un contexto educativo en constante cambio.

REVISIÓN "PROFUNDA" PLANES UNIVERSITARIOS

Ante estos resultados, las autoras del estudio reclaman una revisión profunda de los planes universitarios de formación de los docentes: "Es necesario reforzar la dimensión práctica, así como la dimensión emocional, comunicativa y relacional, para preparar a maestros capaces no solo de enseñar contenidos, sino de comunicarse eficazmente, gestionar emociones, atender a la diversidad y construir entornos de aprendizaje inclusivos y significativos", destaca su directora.

El estudio 'Competencias docentes en el siglo XXI', publicado por la editorial Octaedro, es obra de 12 profesoras universitarias y ha sido dirigido Rosario García-Bellido, como investigadora principal del grupo "Desarrollo y Evaluación de Competencias en Educación Superior para la Formación de Docentes (DECES-FD)" de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH).

Entre las 12 autoras, han participado como coordinadoras del estudio las profesoras universitarias Francisca Torres Jiménez, de la CEU UCH de Valencia; Susana Álvarez Lago, de la Escuela Universitaria CEU de Magisterio de Vigo; María Luisa Moreno Gutiérrez, de la Universidad CEU Fernando III (UF3) de Sevilla; y Helena Pascual Ochando, de la CEU UCH de Elche.