Un estudio liderado por Incliva crea un modelo para predecir el trombo ventricular izquierdo tras infarto de miocardio

Un estudio liderado por el Instituto de Investigación Sanitaria Incliva, el Hospital Clínico Universitario de València y el área de Enfermedades Cardiovasculares del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBERCV) ha desarrollado un modelo innovador para predecir el trombo ventricular izquierdo tras un infarto agudo de miocardio.

La investigación se ha realizado en colaboración con el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA), el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), el Hospital Clínico Universitario de Salamanca y los hospitales Clínic y Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

El trombo ventricular izquierdo es una complicación "grave y potencialmente letal", que puede aparecer tras un infarto agudo de miocardio. Su detección precisa es compleja y todavía no está definido a qué pacientes realizar un cribado y seguimiento más estrecho. Este estudio propone un esquema de actuación que permitiría asignar los recursos de forma eficiente a los pacientes de mayor riesgo.

El estudio, dirigido por el doctor Víctor Marcos Garcés, investigador del Grupo de Investigación Traslacional en Cardiopatía Isquémica de Incliva y de CIBERCV, y cardiólogo del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de València, concluye que el trombo ventricular izquierdo puede predecirse en los primeros seis meses tras el infarto, a partir de variables "fácilmente accesibles" antes del alta hospitalaria. Según los resultados, el 20 por ciento de los pacientes desarrollaría un trombo ventricular izquierdo en el grupo de mayor riesgo.

El doctor Carlos Bertolín Boronat, de Incliva, Hospital Clínico Universitario de València y la Universitat de València y autor principal del trabajo, ha explicado que el trombo ventricular izquierdo es "una complicación grave que aumenta significativamente el riesgo de ictus y mortalidad, incluso años después de un infarto de miocardio".

"Aunque la ecografía cardiaca es una herramienta comúnmente utilizada, tiene limitaciones, ya que hasta la mitad de los trombos pueden pasar desapercibidos con esta técnica. La resonancia magnética cardíaca, por su parte, ofrece una mayor precisión, pero su alto coste y limitada disponibilidad dificultan su implementación generalizada", ha precisado.

HALLAZGOS "ALENTADORES"

El estudio, llevado a cabo en el Hospital Clínico Universitario de València, aporta una solución "prometedora" para optimizar la detección de estos trombos y avanzar hacia una medicina de precisión. En la investigación, 590 pacientes con infarto agudo de miocardio fueron evaluados durante su ingreso hospitalario mediante historia clínica, electrocardiogramas y ecografías cardiacas.

Posteriormente, se les realizó una resonancia magnética cardíaca para analizar de forma exhaustiva la estructura y función del corazón, logrando detectar el trombo ventricular con mayor fiabilidad.

El doctor Víctor Marcos Garcés, cardiólogo investigador del CIBERCV que trabaja en la Unidad de Rehabilitación Cardíaca postinfarto del Hospital Clínico de València y forma parte del equipo que realiza resonancias magnéticas cardíacas en el centro, con la colaboración del Servicio de Radiodiagnóstico, ha resaltado que los hallazgos del estudio son "alentadores".

"Mediante evaluaciones rutinarias durante el ingreso hospitalario, es posible asignar un riesgo individualizado de desarrollar trombo ventricular izquierdo en los primeros seis meses tras el infarto. Este enfoque permitiría identificar más casos de forma temprana, reduciendo las complicaciones asociadas y optimizando los recursos disponibles. En particular, proponemos priorizar la resonancia magnética en aquellos pacientes con mayor riesgo, logrando un balance entre eficacia diagnóstica y sostenibilidad económica", ha detallado.

PERSONALIZAR RECURSOS DIAGNÓSTICOS

Las conclusiones del estudio, que han sido presentadas en múltiples congresos nacionales e internacionales, abren una nueva perspectiva en el manejo de las complicaciones postinfarto, destacando la importancia de personalizar los recursos diagnósticos según el riesgo individual de cada paciente.

En el estudio ha participado, además, el doctor Vicente Bodí por parte de Incliva, Hospital Clínico Universitario de València y Universitat de València (UV). También han intervenido los doctores Pedro L. Sánchez, Candelas Pérez del Villar y Cristian Herrera, del Servicio de Cardiología del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca e investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca; Blanca Domenech-Ximenos y José T. Ortiz-Pérez, del Hospital Clínic de Barcelona; y José Fernando Rodríguez-Palomares, jefe de la Unidad de Imagen Cardiovascular del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona. Las cuatro instituciones pertenecen al consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER).

Los resultados de esta investigación, que ha recibido apoyo mediante una subvención GE 2023 de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Ocupación de la Generalitat Valenciana (CIGE/2022/26) y del Instituto de Salud Carlos III (CIBERCV16/11/00486), han sido publicados en la prestigiosa revista European Journal of Internal Medicine, con título 'Prediction of Left Ventricular Thrombus After Myocardial infarction: A Cardiac Magnetic Resonance-based Prospective Registry'.