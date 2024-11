Un estudio revela que un fármaco para la diabetes y obesidad protege el riñón en personas obesas con enfermedad renal

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El estudio multicéntrico internacional SMART (SeMaglutide and Albuminuria Reduction Trial in obese individuals without diabetes) ha mostrado que el fármaco Semaglutida, diseñado para tratar diabetes y obesidad, protege el riñón en pacientes obesos con enfermedad renal crónica.

La investigación se ha realizado en pacientes no diabéticos con enfermedad renal y obesidad, y han participado varios centros de cuatro países (España, que ha sido el máximo reclutador, Holanda, Alemania y Canadá), bajo la coordinación del Departmento de Farmacia y Farmacología Clínica de la Universidad de Groningen (Países Bajos).

En cuanto a los centros españoles, han participado el Instituto de Investigación Sanitaria Incliva del Hospital Clínico Universitario de València y la Universitat de València, así como el Vall d'Hebron Instituto de Investigación (VHIR), el Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, y el Hospital de Bellvitge e Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell), según ha indicado Incliva en un comunicado.

Existe interacción entre la obesidad y la enfermedad renal crónica y los mecanismos fisiopatológicos que subyacen a esta interacción son "complejos". Se han utilizado terapias con fármacos antidiabéticos y otras para reducir el peso corporal en pacientes con y sin diabetes, sin inducir hipoglucemia.

No obstante, su efecto específico en pacientes con enfermedad renal crónica y obesos se desconocía hasta el momento. En el actual estudio, clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo han participado 125 pacientes con enfermedad renal crónica y sin diabetes, a quienes se suministró al azar Semaglutida 2,4 mg por semana o placebo.

Los novedosos resultados se han presentado en el Congreso Kidney Week 2024, de la Sociedad Americana de Nefrología, celebrado en San Diego (Estados Unidos) del 24 al 26 de octubre y se han publicado simultáneamente en la prestigiosa revista 'Nature Medicine'.

Por parte estas entidades, han participado los doctores José Luis Górriz y Mª Jesús Puchades, ambos investigadores de Incliva y del Servicio de Nefrología Hospital Clínico Universitario de València; las doctoras Mª José Soler y Marina López-Martínez, del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Vall d'Hebron y del grupo de Nefrología y Trasplante Renal del VHIR; y el doctor Josep Maria Cruzado, del Servicio de Nefrología del Hospital de Bellvitge y jefe del grupo de Investigación en Nefrología y Trasplante renal de Idibell.

En el estudio han participado, además, otros centros españoles, como el Hospital Ribera-Polusa Lugo. Han intervenido, además, otros centros de los Países Bajos, Alemania y Canadá. El estudio fue financiado a través de una beca de investigación de Novo Nordisk a la Universidad Médica Centro Groninger.

SOBREPESO, OBESIDAD Y ENFERMEDAD RENAL

El sobrepeso y la obesidad constituyen en la actualidad un problema de salud mundial. Se definen como "anormales" o "excesivos" cuando la acumulación de grasa supone un riesgo. El diagnóstico del sobrepeso y la obesidad se efectúa midiendo el peso y la estatura de las personas y calculando el índice de masa corporal (IMC): peso (kg)/estatura 2 (m2). Se considera que hay sobrepeso cuando el IMC es igual o superior a 25 y que hay obesidad cuando el IMC es igual o superior a 30.

La prevalencia de la obesidad en todo el mundo se ha triplicado desde 1975 y actualmente afecta a 650 millones de adultos (13 por ciento) y 340 millones de niños (18%). En España, casi el 40% de la población tiene sobrepeso y el 22%, obesidad.

Además, tres de cada diez pacientes con enfermedad renal crónica padecen obesidad. En la actualidad, más de 850 millones de personas en el mundo padecen algún tipo de enfermedad renal. En España, el 15% de la población adulta tiene enfermedad renal. La mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica ha aumentado un 30% en los últimos años en España, provocando 10.700 muertes en 2016.