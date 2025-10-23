Un experto del CSIC cree que la reconstrucción tras la dana tiene "tintes homicidas" por no escuchar a la ciencia

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fernando Valladares, doctor en Biología, investigador del CSIC, y premio Jaume I en Defensa del Medio Ambiente, ha afirmado que las políticas que se están impulsando para la reconstrucción tras la dana del pasado 29 de octubre, que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y provocó 229 fallecidos, tienen "tintes homicidas" porque, a su juicio, ni escuchan a lo que dice la ciencia ni piensan a largo plazo.

"La política, en lugar de ajustar sus proyectos a la realidad, está intentando ajustar la realidad a sus proyectos. Esto desde la ciencia es inconcebible y, sobre todo, tiene los días contados. Esta política nos entierra cada vez más en proyectos que no tienen salida". Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios antes de asistir a la comisión de Medio Ambiente de Les Corts, invitado por Compromís.

Valladares ha puesto por ejemplo medidas impulsadas en la Comunitat Valenciana como permitir construir a 200 metros de la línea de costa --"debe ser que el Mediterráneo en Valencia funciona distinto y aquí no sube", ha ironizado-- o la urbanización en el Parque Natural de l'Albufera --"es precisamente la no urbanización lo que redujo parte del daño de la dana"--.

Ha advertido que estas políticas suponen "dar la vuelta a la realidad para que encaje a lo que tú quieres hacer", algo que ve "muy irresponsable" y que cree que "incluso tiene tintes homicidas porque está llevando a la muerte y al sufrimiento que podríamos evitar escuchando a la ciencia".

Preguntado por si estamos igual de mal o peor ante una nueva dana, el investigador ha señalado que la reconstrucción, tal y como se ha planteado, "es una de las versiones más tristes de lo que podríamos haber aprendido y no hemos querido aprender".

"Estamos más preparados para la huida hacia adelante y correr como un pollo descabezado pensando que la economía ya recuperará. ¿Pero qué economía va a haber cuando se rompen las bases de la vida? La reconstrucción tendría que ajustarse a los límites de la realidad, y una vez más esto no es lo que estamos viendo", ha aseverado.

En esta línea, ha lamentado que se sigan aplicando "herramientas que se han demostrado insuficientes" a pesar de que la ciencia dice que fenómenos como una dana se van a repetir cada vez con más frecuencia: "No se ha querido aplicar el conocimiento técnico tecnológico porque hacia perder opciones de negocio a corto plazo".

"POR FAVOR, MIREMOS EL LARGO PLAZO"

"En el largo plazo es donde nos vamos a encontrar. Por favor, miremos en el largo plazo --ha rogado--. Aunque seas de izquierdas o de derechas, madre o padre, hijo o abuelo, en el largo plazo lo único que te interesa es asegurar una calidad de vida mínima, y eso solo se puede conseguir con una retirada estratégica".

El investigador ha instado así a la retirada de "muchos de los planes de desarrollo urbanístico que se han prometido y que están de alguna manera en el subconsciente colectivo de que hay que reanalizar de eso como síntoma de prosperidad". "Eso no es prosperidad, eso es acelerar la llegada de situaciones realmente de catástrofe", ha avisado.

Y ha reivindicado: "Convertir un evento natural extremo en una catástrofe está en nuestra mano, tanto para hacerlo como para evitarlo".