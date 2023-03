Experto ve "tecnología obsoleta" y "falta de coordinación" en la gestión de incendios en la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universitat Politècnica de València (UPV) Manuel Esteve denuncia que la gestión de emergencias en la Comunitat Valenciana adolece de "tecnología obsoleta y falta de coordinación", algo que relaciona con la dificultad para extinguir incendios como el que sigue activo desde el jueves en Villanueva de Viver o el del verano pasado en Bejís.

"Cada uno va a su bola", declara a Europa Press este experto, quien lamenta que la Generalitat "no haya querido contar" con la tecnología que desarrolla desde hace 20 años junto a su equipo de una veintena de investigadores en la UPV y continúe con "un sistema de comunicaciones del año 2000 que ahora están pensando en cambiar".

A su juicio, el principal problema de la gestión de incendios en la Comunitat es la falta de agilidad y de capacidad de respuesta cuando se desatan las llamas, ya que no cree que haya coordinación entre los cuerpos de bomberos ni que todos los recursos estén localizados como corresponde.

Esto le lleva a sentenciar que "la gestión de emergencias en la Comunitat Valenciana se puede definir de ineptitud y autocomplacencia", como cree que demuestra la evolución del fuego en el Alto Mijares. "Cualquier incendio se convierte en un incendio de 500 hectáreas. ¿Cómo es posible que en un día se quemen 500 hectáreas?", se pregunta.

Es más, argumenta que el pasado jueves, cuando se desató el incendio en Castellón, "no había las condiciones de libro como para que se desarrolle un incendio de estas características y no se pueda atajar". "No se daban esas condiciones de 30-30-30", recalca en alusión a la coincidencia de más de 30 grados, un viento superior a 30 km/h y una humedad inferior al 30%.

"¿POR QUÉ SE METIÓ EL TREN EN EL FUEGO?"

Al margen de este incendio, el catedrático apunta al incidente del tren que se topó con el fuego de Bejís --tuvo que interrumpir su marcha por la proximidad de las llamas y varios pasajeros resultaron quemados al bajar del convoy-- como "el símbolo más claro de que no saben ni dónde está el incendio".

"¿Por qué se metió el tren en el fuego? Porque evidentemente no sabían dónde estaba el fuego", enfatiza, y rechaza que no haya una comunicación automática con Adif o Renfe.

Todo ello cuando asegura que ofreció "reiteradamente" al secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, José Mª Ángel, desde su incorporación al Consell en 2015, poner a disposición de la Generalitat "sin coste alguno" todo lo que desarrolla junto a su equipo en la UPV. Por ejemplo, destaca que disponen de un software de mando y control que llegó a adquirir el Ejército de Tierra y que, en su opinión, podría ayudar a unificar la gestión de los incendios.

"EN OCHO AÑOS NO HEMOS MEJORADO NADA"

En cualquier caso, el catedrático remarca que es un problema que ya arrastraba la Generalitat antes del cambio de gobierno en 2015. "Es evidente que en ocho años no hemos mejorado nada. Se le echa la culpa al cambio climático y todo arreglado", lamenta, y puntualiza que no quiere "ser negacionista".

También subraya que no quiere "dar lecciones en materia forestal" ni poner en duda el trabajo de los efectivos de extinción que combaten el fuego en primera línea. "Para atajar un incendio cuando es pequeño, que es cuando se puede, hay que tener suficiente capacidad de respuesta y una organización y tecnología adecuada de comunicación", defiende.

Es algo que, en su opinión, sí existe en otras comunidades como Madrid o Murcia --remarca que no porque en ellas gobierne el PP--, donde la gestión de emergencias está "muchísimo más desarrollada". Por todo ello lamenta que la Comunitat haya perdido "muchas oportunidades" de mejorar por "no salirse de la zona de control" y estar "más pendientes de la foto".