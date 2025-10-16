Expertos debaten sobre sostenibilidad y nuevas estrategias de promoción del enoturismo en Alicante

ALICANTE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Alicante (UA) acoge este viernes la segunda Jornada de Enoturismo, organizada por el Departamento de Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que reunirá a expertos, investigadores y profesionales del vino para "reflexionar sobre la sostenibilidad, la identidad territorial y las nuevas estrategias de promoción enoturística en las comarcas alicantinas".

La inauguración tendrá lugar a las 09.30 horas y marcará el inicio de una "intensa" jornada de ponencias con sede en el Salón de Grados Alfredo Orts, según ha informado la institución académica a través de un comunicado.

En la apertura participarán la vicerrectora de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica de la UA, María Jesús Pastor Llorca; la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Mari Carmen Tolosa Bailén; el director del Departamento de Organización de Empresas, Bartolomé Marco Lajara, y la presidenta de la Federación de Enoturismo de la Comunitat Valenciana, María Miñano Gómez.

Asimismo, el responsable de enoturismo de Bodega Masos, Javier Velasco, abrirá el programa a las 10.00 horas con la charla titulada 'Más allá de la copa: vinos con raíces sostenibles', en la que abordará "la importancia de la sostenibilidad como valor diferencial en la producción vinícola".

A continuación, el propietario del restaurante Warynessy, Nemesio Navalón, hablará sobre 'Maridaje perfecto: gastronomía y vinos del territorio', una ponencia centrada en "la unión entre la cocina local y los vinos de proximidad como eje de desarrollo turístico".

Tras ello, David Beltrá y Verónica Quiles presentarán 'De la cepa al museo: la colección etnográfica del Museo Comercial como relato de la identidad vitivinícola de Alicante (siglos XIX y XX)', que versará sobre "el patrimonio cultural y el material del vino como elemento de identidad en la provincia".

La jornada tendrá una pausa para un café y cata de vinos a las 11.00 horas y continuará con "nuevas perspectivas sobre la comunicación y la experiencia turística", con la intervención de la profesora de la UA Marina Ramos y con graduada en Gastronomía y Artes Culinarias en la institución académica Lida Lorent, que compartirán "la visión de la crítica gastronómica en el turismo enogastronómico de municipios de interior".

Seguidamente, la responsable de la Oficina de Turismo de Petrer (Alicante), Sara Sánchez, impartirá la ponencia 'El enoturismo se cuenta en redes: claves para una comunicación dinámica y efectiva'. Tras esta charla, la gestora de enoturismo y alojamiento en Finca Seguro, Doris Violette-Andrés, presentará 'Dormir entre viñas: el alojamiento como experiencia enoturística', donde destacará "el papel del hospedaje como parte esencial del viaje enológico".

PREMIO DE INNOVACIÓN ENOTURÍSTICA

Finalmente, a las 12.45 horas tendrá lugar la mesa redonda 'El futuro del enoturismo en la Costa Blanca'. El evento finalizará con la entrega del Premio Innovación Enoturística UA y el acto de clausura, previsto para las 14.00 horas.