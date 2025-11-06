Expertos de Vithas subrayan que el diagnóstico prenatal es "clave" en embarazos de alto riesgo

Archivo - Vithas subraya que el diagnóstico prenatal es "clave" en embarazos de alto riesgo - VITHAS - Archivo

ALICANTE, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de Vithas Medimar han recalcado que el diagnóstico prenatal es "clave" en embarazos de alto riesgo para "identificar la presencia de defectos congénitos fetales, así como factores de riesgo maternos que requieran controles estrictos durante la gestación".

Según ha señalado el grupo sanitario en un comunicado, el once por ciento de las mujeres que dan a luz ya superan los 40 años y tienen embarazos de este tipo. Además, ha recalcado que "la edad materna avanzada es la primera causa de infertilidad".

A partir de los 35 años, se reduce la cantidad y calidad de los óvulos y aumenta "el riesgo de alteraciones cromosómicas y abortos", tal y como ha explicado el doctor Jose Manuel Lozano, jefe del servicio de Ginecología del Hospital Vithas Medimar.

"El aumento de la esperanza de vida en más de 30 años en el último siglo nos ha demostrado que muchos órganos aguantan bien el mayor desgaste del tiempo. Sin embargo, esto no sucede con los ovarios, que no han mejorado con las mejores condiciones de vida de las personas ni con los avances médicos o en nutrición", ha aseverado la doctora Virginia Prieto, responsable de la unidad de Diagnóstico Prenatal del centro hospitalario.

Según Vithas, este hecho conlleva una serie de "implicaciones y desafíos". La experta ha apuntado que médicamente los embarazos después de los 40 se consideran de alto riesgo, "debido a una mayor probabilidad de complicaciones como el síndrome de Down u otras afecciones cromosómicas".

TÉCNICAS DE CRIBADO

En este sentido, el objetivo del diagnóstico prenatal es "realizar todas las pruebas diagnósticas dirigidas a identificar la presencia de defectos congénitos fetales, así como factores de riesgo maternos que requieran controles estrictos durante la gestación".

De hecho, hay técnicas de cribado como el combinado ecográfico- bioquímico del primer trimestre, que permite identificar entre el 85 y 90% de los fetos afectos de una alteración cromosómica. En concreto, consiste en una combinación de edad materna, datos ecográficos (traslucencia nucal) y datos bioquímicos (B-HCG libre y PAPP-A).

También se realiza el cribado avanzado mediante detección de DNA fetal en sangre materna, que permite "detectar las principales anomalías cromosómicas fetales de forma no invasiva, mediante la determinación de una muestra de sangre materna a partir de la semana diez de gestación", y ofrece "unas altas tasas de detección, próximas al 99%", según Vithas.

Finalmente, está el cribado de riesgo de preeclampsia, que afecta a entre el 2 y 8% de embarazos. Representa la "primera causa de mortalidad materna" y produce un "riesgo elevado" de crecimiento intrauterino retardado (CIR), prematuridad y muerte intrauterina.

El cribado se realiza mediante una ecografía Doppler de las arterias uterinas entre las semanas 12 y 14 de gestación, mediciones bioquímicas en sangre materna (PAPP-A y otras) y el uso de calculadoras médicas que estiman "el riesgo individual de desarrollar una preeclampsia durante la gestación".

Además, existen varias técnicas invasivas para obtener células fetales y estudiarlas. "La elección de la más adecuada está en función de las circunstancias personales de la embarazada, la etapa del embarazo en que se plantee y el tipo de defecto congénito que se pretende identificar", han explicado los especialistas.

Es el caso de la biopsia Coria, análisis de una muestra de material placentario obtenido mediante vía transcervical o transabdominal, y la amniocentesis, un estudio de células fetales presentes en el líquido amniótico obtenido mediante punción abdominal. Finalmente, está la exploración ecográfica, que es la "base" del diagnóstico prenatal.

"ASESORAMIENTO MULTIDISCIPLINAR"

El doctor Lozano ha incidido en que "ante la sospecha o el diagnóstico prenatal de un posible defecto congénito", Vithas ofrece "la posibilidad de un asesoramiento multidisciplinar con la colaboración de diferentes especialistas". "Trabajamos con la unidad de genética, el servicio de radiología y de pediatría", ha apostillado.