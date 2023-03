Exposición-Micer Mascó, ganadora del primer premio de Sección Especial de las Fallas 2023

VALÈNCIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión Exposició-Misser Mascó ha logrado el primer premio de Sección Especial de las fallas grandes de 2013, con un monumento obra de David Sánchez que lleva por nombre 'Cromática'. El segundo premio ha sido para Plaza del Pilar (Estudi Falles3D) y el tercero para Convento Jerusalén -Matemàtic Marzal (Pere Baenas).

Así lo ha anunciado este jueves el concejal de Cultura Festiva y presidente de Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana.

Completan los premios de la Sección Especial, en cuarto Na Jordana (Mario Gual del Olmo), quinta Sueca-Literat Azorín (Santaeulalia Tematización S.L.), sexta Cuba-Literat Azorín (Vicente Martínez Aparisi), séptima Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana (Carlos Carsí García), octava Almirall Cadarso-Comte d'Altea (Antonio Pérez Mena) y el noveno premio ha sido para Regne de València-Duc de Calàbria (Sergio Musoles Ros).

Además, el primer premio de ingenio y gracia en la Sección Especial han sido para Cuba-Literat Azorín (Vicente Martínez Aparisi), el segundo para Regne de València-Duc de Calàbria (Sergio Musoles Ros) y el tercero para Sueca-Literat Azorín (Santaeulalia Tematización S.L.).

El primer premio a las fallas experimentales ha sido para Plaça de l'Arbre, (Miguel Hache) y el segundo para Xiva-Francisco de Llano (Giovanni Nardin), el tercero para Jesús Morante Borrás-Caminot (La Punta) (Ricard Balanzà Martínez), el cuarto para Borrull-Socors (Didac Ballester), el quinto para Castielfabib-Marqués de Sant Joan (Reyes Pe), el sexto para Lepant-Guillem de Castro (Anna Ruiz), el séptimo para Doctor Joan Josep Dómine-Port (Ignacio Ferrando Tamarit), el octavo para La Vall d'Albaida-La Canal de Navarrés (J. Vicente Vendrell Catalá /Aureli), el noveno para Tres Camins-Pinedo (Ricard Balanzá) y el décimo para Misser Rabassa-Poeta Maragall (Juan Ruiz Recio y Amparo Ordaz Ceballos).

En cuanto a los premios Caliu a las fallas grandes, se han repartido de este modo: 1º Àngel Guimerà-Pintor Vila Prades (La Comissió), 2º Misser Rabassa-Poeta Maragall (Juan Ruiz Recio y Amparo Ordaz Ceballos), 3º Palleter-Erudit Orellana (Rafael Martínez Reig), 4º Santa Genoveva Torres-Arquitecte Tolsà (David Sánchez Llongo) y 5º Baró de San Petrillo-Leonor Jovani (Arturo Vallés Bea).

La lectura de los premios ha comenzado con el informe de incidencias del recorrido del jurado, en el que se ha dado cuenta de que más de una docena de comisiones no han podido plantar su falla al no recibirla, han plantado ellos mismos el monumento yendo al taller del artista, tienen fallas inacabadas, les faltan figuras o no están de acuerdo con las recibidas.

Al respecto, el presidente de JCF ha mandado un "mensaje de solidaridad" a todas las comisiones que "después de un año de trabajo no han visto plantada su falla en tiempo y forma"