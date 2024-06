Una exposición de material tiflotécnico, conciertos y un 'desayuno a ciegas' componen la Semana de la ONCE en Alicante

La diputada de Bienestar Social de la Diputación de Alicante, Loreto Serrano, el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunitat Valenciana, Enrique Llinz, y la directora de la ONCE en Alicante, Estela Medina

La diputada de Bienestar Social de la Diputación de Alicante, Loreto Serrano, el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunitat Valenciana, Enrique Llinz, y la directora de la ONCE en Alicante, Estela Medina - DIPUTACIÓN ALICANTE

ALICANTE, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una exposición itinerante de material tiflotécnico, música interpretada por cantantes ciegos y un 'Desayuno a ciegas' son algunas de las actividades que la Semana del Grupo Social ONCE en la Comunitat Valenciana lleva a la provincia de Alicante.

La programación, que arranca este lunes y se prolongará hasta el próximo viernes, 7 de junio, ha sido presentada hoy por la diputada de Bienestar Social de la Diputación de Alicante, Loreto Serrano, el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunitat Valenciana, Enrique Llinz, y la directora de la ONCE en Alicante, Estela Medina, según ha indicado la institución provincial y la ONCE en sendos comunicados.

Entre las actividades, este lunes a las 19.00 horas se celebrará FestivONCE en el Auditorio de la Concha de la Explanada de Alicante con las actuaciones de los grupos 'Los Ibiza' y 'El Conejo de la Suerte', cuyo vocalista, José Luís Giera, es afiliado de la ONCE.

El mismo escenario acogerá el martes, 4 de junio, a las 19.00 horas, la música de 'Alejandro Rizo y los Permanentes', cuyo vocalista también es afiliado, así como del Dúo Cumbia-Ska-Reagge 'Billy Mandanga'.

Por otra parte, el miércoles 5 de junio, a las 10.00 horas, tendrá lugar un 'Desayuno a Ciegas', en el Real Liceo Casino de Alicante, y el jueves de 09.30 a 14.00 horas se celebrará en la sede de Cruz Roja Alicante la jornada 'Retos y Oportunidades para la Mejora de la Calidad de Vida de las Personas con Discapacidad'.

En ella se tratarán diversos temas como 'Inclusión Laboral: Estrategias para la incorporación al mercado laboral de las personas con discapacidad'; 'Accesibilidad Universal y Tecnología: superación de las barreras arquitectónicas, digitales y de comunicación. Avances recientes y su impacto en la autonomía personal'; 'Salud Mental y Gestión de los Estados Emocionales' y 'Deporte y Discapacidad: La actividad deportiva una herramienta para la inclusión de las personas con discapacidad'.

Además, se ha programado una exposición itinerante de material tiflotecnológico (tecnología adaptada para personas ciegas) e historia del Grupo Social ONCE, que incluirá un circuito de movilidad en el que quienes lo deseen, con un antifaz, se podrán poner en la piel de las personas ciegas.

Las citas serán el lunes en la Glorieta Gabriel Miró de Orihuela, el martes en la Plaza de Baix de Elche, el miércoles en la Plaza Mayor de Elda, el jueves en las calles Tomás Ortuño y Mercado de Benidorm y el viernes en la Plaza Dins de Alcoi, de 09.30 a 14.00 horas.

Serrano ha destacado que la ONCE es una organización a la que "tener respeto y valorarla como se merece, porque tiene un espíritu joven y muchos y nuevos retos por delante". Por ello, ha resaltado que la Diputación tiene que mantener su compromiso con la organización, por sus "objetivos comunes".

Por su parte, tanto el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la Comunitat Valenciana como la directora de la ONCE en Alicante han agradecido a la Diputación su colaboración e implicación. "Esta iniciativa pretende visibilizar de una forma clara las acciones que venimos desarrollando desde hace 85 años para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad, generando confianza en ellas y facilitándoles trabajos que les permitan ser autónomas y autosuficientes", han subrayado.