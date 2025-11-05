Una exposición repasa en la Diputación de Alicante la obra de Fernando Soria - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio Provincial de la Diputación de Alicante acoge hasta el próximo 30 de noviembre una exposición retrospectiva de la obra de Fernando Soria, que recoge cuatro etapas de su obra, desde el impresionismo y neoimpresionismo en color hasta la figuración expresionista y la geometría figurativa.

La muestra se compone, así, de una selección en la que aparecen "algunos de sus temas favoritos" y en la que se puede reconocer "su gran obsesión por la búsqueda permanente de la luz, el color y el movimiento".

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha inaugurado este miércoles la exposición, que recorre cuatro etapas del artista a través de 25 piezas, según ha señalado la institución provincial en un comunicado.

Al respecto, Navarro ha afirmado que la Diputación "mantiene firme su apoyo a la cultura y a la creatividad", así como su "respaldo absoluto a la promoción y difusión de los artistas locales". En este caso, ha continuado, ofrece una retrospectiva del trabajo de Fernando Soria, a la que se ha podido acceder "gracias a la labor del Patronato de la Fundación Fernando Soria de la Comunitat Valenciana".

El acto ha contado también con la intervención del presidente de la fundación, Juan Antonio Llor Ruiz, cuya finalidad es "dar a conocer la vida y obra del pintor alicantino". De igual forma, uno de los objetivos del patronato, según la administración provincial, fue el reconocimiento oficial de la obra de Fernando Soria y, en febrero del 2016, la Conselleria de Educación y Cultura de la Generalitat Valenciana le otorgó esa distinción.

TRAYECTORIA

Fernando Soria Pérez fue un artista plástico centrado en el estudio del color, cuyas obras son "muestra de un proceso de evolución creativa" en la que atraviesa diversas fases creativas y realiza una "reflexión intelectual y plástica" sobre el concepto de la realidad, lo observado, la naturaleza, la esencia de lo humano y su trascendencia cósmica.

En el año 1937, en Mallorca, inició sus estudios de pintura desarrollados posteriormente durante sus viajes por Europa, una etapa en la que entró en contacto con los "grandes" pintores y quedó "prendado por los maestros impresionistas".

Tras sus años académicos, Soria "se había imbuido de pleno" en un neoimpresionismo que, por la pincelada suelta, el tratamiento del color y la temática "recuerda a los grandes costumbristas valencianos", como Sorolla o Pinazo.

El artista, que era "autodidacta", demostró "poseer un depurado dominio de la técnica pictórica y sus temáticas", con el retrato en particular y la figura humana en su conjunto y los paisajes, escenas y bodegones.

De esta manera, obtuvo premios y reconocimientos nacionales e internacionales, como la Medalla de oro del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant (1983) o viales con su nombre tanto en Alicante como en el municipio santjoaner.