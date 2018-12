Exresponsable de finanzas del PSPV ve "manipulación" en los documentos de Crespo Gomar con "tachones y fotocopias"

Publicado 18/12/2018 15:56:01 CET

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exresponsable de finanzas del PSPV durante los años 2000-2004, Pepe Cataluña, ha considerado que la documentación aportada por el diputado 'popular' José Císcar en la que se ha basado la investigación sobre la presunta financiación irregular de su partido y el Bloc, es "una manipulación perfecta" de "algunos", con "tachones y burdas fotocopias", para "hacer una trinchera bien fuerte" y "contrarrestar lo que les podía salir" y que "al final fue tan gorda la bomba nuclear que fue capaz de cargarse el gobierno de Madrid", ha indicado en alusión al PP, que denunció el caso.

Por tanto, a su juicio, la estrategia pasaba por intentar hacer ver que todos los partidos políticos "son iguales" y, en este sentido, se ha preguntado por qué si el PP "tenía esa documentación tan sensible y que podía hundir a PSPV y Compromís han dejado pasar el tiempo hasta que los delitos han prescrito".

"Tengo recortes de prensa en los que se habla de que ya había algún político del PP que durante algún año anterior ya amenazaba con sacar cosas sucias de Compromís y del PSPV y que con eso querían extorsionar a militantes y cargos para decirles y si no sacarían una cierta documentación que tenían. Eso se publicó", ha indicado para señalar que un documento es "muy fácil de manipular", así como elaborar una prueba con fotocopias en las que no se puede contrastar con el original. "Todo me parece kafkiano", ha puntualizado.

Cataluña se ha pronunciado en estos términos en la Comisión de Les Corts que investiga la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc, partido mayoritario de Compromís, y la relación con la mercantil Crespo Gomar en la que previamente estaba previsto que compareciera la exempleada de Crespo Gomar Lucía Pascual y la exalcaldesa de Dènia (PP) Ana Kringe, quienes no se han presentado en la cámara autonómica.

En su intervención, ha asegurado que durante la época que estuvo al frente de las finanzas del PSPV no se contrató con Crespo Gomar ni con Blauverd ni conocía a Lucía Pascual ni ha estado en las oficinas de la mercantil, al tiempo que ha subrayado que el "nunca" ha recibido facturas de empresas a su email porque en todo caso estas irían el gerente.

En este sentido, ha señalado que por la prensa es conocedor de que, posteriormente, los socialistas trabajaron con Crespo Gomar a quien se "imagina que se pagaría" por los servicios prestados y ha subrayado que no conoce "nada" sobre que una empresa "se hiciera cargo de ningún gasto". De este modo, ha subrayado que no se ha producido ninguna irregularidad ni durante su época se recibió ninguna salvedad por la fiscalización

AFILIADOS, TRASFERENCIAS Y DONACIONES TRANSPARENTES

Ha explicado que en el PSPV se financiaba en su época de acuerdo a la Ley de financiación de partidos que estaba vigente y no podían "trasgredirla". De este modo, el PSPV "se financiaba con cuotas de sus afiliados, transferencias y donaciones que declarábamos de una forma transparente y absolutamente legal", ha subrayado.

Cuestionado por un correo de Crespo Gomar del 17 de noviembre de 2005 con una factura por importe de 60.000 euros "por mensajería a Blanqueries (anterior sede del PSPV), a la atención de Pepe Cataluña y con concepto 'lo que te comenté'", Cataluña ha negado conocerlo. "No lo conocía ni lo conozco", ha dicho y, ante el hecho de que está fechado un año después de que él dejara su cargo, ha justificado que se sigue recibiendo correspondencia en el PSPV a su nombre.

"He recibido una carta de Caja Rural de julio de 2018 para el PSPV y dirigida a Pepe Cataluña y me la envían a mi casa. Ha habido felicitaciones navideñas de 2010 de empresas que me envían a Blanqueries porque se han quedado con la copla de que Pepe Cataluña estaba de secretario y tenía alguna responsabilidad y alguna vez también alguna botella de vino", ha señalado, para subrayar, no obstante, que no ha recibido "ningún sobre de Crespo Gomar ni de nadie en 2005".

Insistido sobre si conocía a Blauverd, ha admitido que sí ya que ha explicado que en su época en la ejecutiva tenía "ciertas competencias delegadas por el secretario general de que cuando había alguna empresa que necesitaba alguna ayuda en algún sitio para competir fuera de la Comunitat y dentro, sí podíamos ayudarlos para entablar una entrevista con el responsable".

En este sentido, ha puntualizado que era una especie de "facilitador de contactos" para que las empresas "pudieran despachar con algunos cargos públicos" y, por tanto, conocía a "muchísimos empresarios", pero "nada más".

Cataluña ha admitido que con el presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, le une una amistad de hace años, pero ha subrayado que no ha hablado con él sobre este tema ni ha recibido "ninguna indicación" del jefe del Consell ni de ningún cargo del PSPV sobre lo que tenía que decir tanto en esta comisión como a la que acudió hace meses en el Senado.