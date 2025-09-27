Extraen los vehículos que permanecían en un garaje afectado por la dana en Aldaia tras reparar el montacargas - AYUNTAMIENTO DE ALDAIA

VALÈNCIA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los vehículos que permanecían en el garaje subterráneo de la calle Hernán Cortés, 28, en Aldaia (Valencia) tras la dana del pasado 29 de octubre han sido extraídos este sábado, según ha indicado el alcalde del municipio, Guillermo Luján, en su perfil de la red social 'X'.

Luján ha informado de que se ha conseguido habilitar el mecanismo del montacargas, que estaba "totalmente inutilizado", para poder sacarlos.

En su mensaje, el primer edil ha agradecido la intervención del "gran profesional" David Granado por haber conseguido reparar el mecanismo y así poder extraer los vehículos.