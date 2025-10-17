Fallece a los 92 años el compositor y director valenciano Enrique Martínez

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El compositor y director Enrique Martínez Fuertes, compositor, nacido en Yátova (Valencia) y vecino de Vilanova d'Alcolea y Castellón, ha fallecido a los 92 años dejando un legado de más de medio centenar de obras, han informado fuentes familiares.

Su producción abarca desde obras sinfónicas y pasodobles hasta música ligera, himnos y piezas de recuperación del patrimonio tradicional valenciano.

Entre sus creaciones más reconocidas destacan 'Al Ándalus' y 'El Sueño de Boabdil', incluidas como obras obligadas en certámenes provinciales e interpretadas por numerosas bandas de España y Portugal.

Su música traspasó las fronteras de Europa y llegó, incluso, a Japón, donde parte de su repertorio de música ligera fue interpretado en gira, y a Colombia, donde fue distinguido como 'Gran Maestro' por la Banda Departamental de Armenia.

Entre sus últimas composiciones figuran los pasodobles 'Puerta del Príncipe', 'Albores del Sacromonte', 'Floirac' y 'Vilanova d'Alcolea'.

Durante más de tres décadas, de 1982 a 2013, dirigió la Societat Musical Santa Cecília de Vilanova d'Alcolea y su escuela de música, impulsando la formación de generaciones de jóvenes músicos.

Con su fallecimiento, la música valenciana pierde a una de sus figuras más comprometidas con la cultura, la enseñanza y la tradición. Su legado "continuará vivo en los atriles y escenarios donde su obra sigue sonando con la misma vitalidad, fuerza y pasión que él transmitió a lo largo de su vida", destacan sus allegados.

El oficio por Enrique Martínez Fuertes se celebrará en la tarde de este viernes en la Iglesia de Vilanova d'Alcolea. A la entrada, todos los músicos que lo deseen interpretarán la marcha Virgen Dolorosa y, al finalizar la misa, despedirán al maestro con el pasodoble De Yátova al Zapatón, ambos del compositor.