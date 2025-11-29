Fallece un hombre de 46 años atropellado por su propio tractor en Monòver

Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo. - GVA - Archivo

ALICANTE, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 46 años ha fallecido este sábado al ser atropellado por su propio tractor en la localidad de Monòver (Alicante).

Sobre las 14.00 horas se ha alertado al Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de que un varón había sido atropellado por su propio tractor en Monòver.

Hasta el lugar se ha trasladado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico solo ha podido confirmar el fallecimiento de este hombre, de 46 años de edad.