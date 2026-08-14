Fallece en el hospital un joven de 27 años tras ser agredido en una pelea en Playa San Juan

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ALICANTE, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 27 años ha fallecido en la tarde de este jueves en el Hospital General Doctor Balmis de Alicante tras ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un traumatismo craneoencefálico sufrido durante la madrugada en el transcurso de una pelea en la parada del TRAM del Campo de Golf, en Playa de San Juan, según ha avanzado 'Información'.

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 22 años por su presunta implicación en los hechos y que está a la espera de pasar a disposición judicial, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

De acuerdo con la información publicada, el presunto agresor y la víctima tuvieron una disputa verbal que acabó en una pelea en la que el joven de 22 años presuntamente le propinó una patada en la cabeza al otro, que se golpeó contra las vías.

El Centro de Coordinación e Información de Urgencias (CICU) de Alicante recibió un aviso para atender al joven en dicha parada del TRAM, en las inmediaciones de la zona de ocio, a las 05.37 horas de este jueves, hasta donde se desplazaron una unidad del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y otra de soporte vital básico (SVB), según ha informado el CICU.

Durante la asistencia, el joven entró en parada cardiorrespiratoria, por lo que el equipo del SAMU realizó técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que logró recuperarlo, según ha informado el CICU en un comunicado. Tras ello, fue trasladado al Hospital General Universitario Doctor Balmis. Fuentes policiales han confirmado a Europa Press que el agredido falleció horas después, por la tarde.