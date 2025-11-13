Fallece un niño de dos años tras supuestamente sufrir un atragantamiento en un parque de València

Archivo - Un SVB y una SAMU en imagen de archivo - CICU - Archivo

VALÈNCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un niño de dos años falleció el pasado martes tras supuestamente sufrir un atragantamiento cuando se encontraba en un parque de la ciudad de València, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencia (CICU).

Sobre las 17.40 horas del martes se solicitó la intervención del CICU para asistir a un niño que estaba inconsciente al parecer debido a un atragantamiento en un parque. Hasta el lugar de los hechos, el CICU movilizó una unidad del SAMU, una unidad SVA de enfermería y una unidad Soporte Vital Básico.

Hasta la llegada de los servicios sanitarios de emergencias, desde el CICU se dieron indicaciones de cómo proceder. Una vez en el lugar los servicios sanitarios realizaron la reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de soporte vital avanzado al menor, que fue evacuado al Hospital La Fe pero falleció durante el traslado.