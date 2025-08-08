Fallece Paco Puchades, "exalcalde del cambio" en Benimàmet

VALÈNCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de la pedanía valenciana de Benimàmet Francisco Puchades ha fallecido, según ha confirmado Compromís per València en redes sociales.

"Nos ha dejado Paco Puchades, uno de los alcaldes pedáneos del cambio", expresan desde la coalición valencianista.

Puchades fue alcalde de Benimàmet entre 2015 a 2017, durante el primer mandato de Joan Ribó como primer edil de València.

Tras desarrollar su carrera como profesor, Puchades llegó a la alcaldía de Benimàmet como candidato de València en Comú, con el apoyo de Compromís, fruto de un pacto para alternarse durante el mandato con el socialista José Melgares durante dos años cada uno.

Compromís destaca que, durante sus dos años como alcalde de Benimàmet, "Paco demostró la estima tan grande que tenía por su pueblo". "¡Que la tierra te sea leve!", concluye.