El fallecido en la explosión en la Pirotecnia Ferrández de Redován (Alicante) es uno de los socios de la empresa

Archivo - Imagen de archivo de un camión del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Uno de los socios de Pirotecnia Ferrández, Manuel Ferrández Ruiz, ha muerto a consecuencia de la explosión que se ha registrado este jueves por la mañana "mientras manipulaba un artefacto" en sus instalaciones, ubicadas en Redován (Alicante), según ha indicado el Ayuntamiento del municipio.

Ferrández Ruiz también era trabajador de la empresa y miembro de la familia propietaria. Tras lo ocurrido, hasta la zona se han desplazado la Guardia Civil, la Policía Local, servicios de emergencias y efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA), que ya han controlado el fuego que se ha generado tras la explosión, localizada en una caseta de transformación de artículos pirotécnicos.

El vecindario de la zona, después de haber escuchado una fuerte explosión sobre las 09.30 horas, ha alertado al 112. Por su parte, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha señalado a Europa Press que ha resultado herido otro hombre de 57 años, que ha sido trasladado hasta el Hospital de la Vega Baja, aunque su estado no reviste gravedad.

La alcaldesa de Redován, Nely Ruiz, ha decretado el luto oficial para este jueves en la localidad. Durante este periodo de tiempo, las banderas de todos los edificios municipales van a ondear a media asta y se van a cancelar todos los actos institucionales que impliquen una celebración, como muestra de "cariño, apoyo y respeto con el dolor de los afectados por la tragedia". De hecho, se ha suspendido un concierto programado para esta tarde-noche, en el marco de las fiestas patronales.

Ruiz, que se ha desplazado hasta la pirotecnia junto al presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha afirmado que este "es un día triste" para la localidad por esta explosión que se ha saldado con el fallecimiento de Ferrández Ruiz.

En declaraciones distribuidas a los medios, la alcaldesa de la localidad ha lanzado un mensaje de tranquilidad y ha explicado que "ahora lo que toca" es atender a la familia de la víctima "en todo aquello que sea necesario".

Asimismo, el Ayuntamiento ha emitido un comunicado en el que ha trasladado su pésame a familiares y allegados de Ferrández Ruiz, "así como todo el apoyo del pueblo de Redován en estos momentos de profundo dolor".

"Pedimos a la ciudadanía mantener la calma y evitar especulaciones, por respeto a las familias afectadas. Toda la información se seguirá comunicando únicamente a través de los canales oficiales del Ayuntamiento", ha agregado el consistorio.

SEGUNDA EXPLOSIÓN EN UNA PIROTECNIA DE ALICANTE

Esta explosión es la segunda que se ha registrado este año en una pirotecnia de la provincia de Alicante, después de la que se produjo el pasado 6 de marzo en la empresa Hermanos Sirvent, ubicada en la partida de Fontcalent de la capital alicantina, y donde falleció su dueño, Pedro Luis Sirvent.