Los familiares de cuatro fusilados de la fosa 126 de Paterna reciben sus restos en un acto homenaje: "Regresan a casa"

Destacan la "lucha de muchos años" por encontrar a sus seres queridos y reivindican que "hay mucha gente que falta" por identificar



VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Víctimas del franquismo de la fosa 126 de Paterna --'La fosa de la Tierra'-- ha organizado este domingo un acto de homenaje y entrega de los restos de cuatro víctimas de la represión franquista, exhumadas e identificadas, para que "regresen a casa" con sus familiares y tengan una "sepultura digna".

Así, después de 83 años de espera, las familias de las cuatro personas identificadas --Francisco Arnal Moreno, de Bétera; Josep Brell Piñol, de Massamagrell; Ernest Fabra Hernandis, de Albalat de la Ribera; y Francesc Gresgori Chulià, de Bellreguard-- han recibido sus restos.

Las familias, tras recibir los restos en pequeños ataúdes cubiertos con la bandera republicana, se han mostrado "muy emocionadas" por poner fin a "una lucha de muchos años" por encontrar a sus seres queridos que han ido "heredando" generación a generación.

El mes de diciembre de 2021 empezaron los trabajos de exhumación de la fosa 126 del cementerio de Paterna, la más grande de toda la Comunitat Valenciana, y en la que se calcula que puede haber alrededor de 243 víctimas que fueron fusiladas y enterradas por el bando franquista entre el 27 de agosto y el 14 de septiembre de 1940. Hasta el momento, se han podido recuperar los restos de 144 personas procedentes de cinco sacas.

La ceremonia de reparación a las víctimas de la represión franquista, celebrada en el cementerio de Paterna, ha contado con la intervención de la consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática en funciones, Rosa Pérez Garijo; la presidenta de la Asociación de la fosa 126, María Navarro, así como con la participación de una numerosa representación de familiares de las víctimas y de entidades memorialistas.

Al finalizar la ceremonia de reconocimiento público, se han entregado los restos a las familias. En el acto también han participado la Muixeranga La Torrentina, el grupo Va de Canto y el músico valenciano Xavi Sarrià.

"VUELVEN CUATRO, PERO HAY MUCHA GENTE QUE FALTA"

La bisnieta de uno de los represaliados cuyos restos han sido entregados este domingo ha asegurado, en declaraciones a Europa Press TV, que es un día "de emociones encontradas", pues el acto de hoy es "motivo de celebración" por "recibir finalmente" a su bisabuelo "en casa" pero también de "reivindicación" porque "vuelven cuatro, pero hay mucha gente detrás que falta" por identificar y encontrar.

En este sentido, ha señalado que recuperar el cuerpo de su bisabuelo "fue una lucha de muchos años" que inició su abuelo y posteriormente la familia ha "heredado esa misión". "Es un motivo de alegría porque vamos a tenerlo dentro de nada en casa y descansará con mi abuelo, que por desgracia falleció hace ya bastantes años", ha resaltado.

Esta mujer, a la que se le "pone la piel de gallina solo con pensar" en recuperar los restos de su familiar, ha lamentado que "hay muchas más fosas que faltan todavía por abrir y hay víctimas que están exhumadas que faltan por identificar", al tiempo que ha asegurado que, si su hija con 14 años comprendió que "sin saber de donde venimos no podemos saber a donde vamos", quien "no lo entiende es porque no quiere, no porque no puede".

Otra bisnieta de uno de los hombres que fueron fusilados en Paterna --que ha acudido al cementerio acompañada de sus hijos, primos y tíos-- se ha mostrado "nerviosa" por recibir los restos de su familiar, y ha confesado que ha pasado "mala noche". "Es una emoción que es muy difícil de explicar", ha manifestado.

Ha contado que ella y muchos de sus parientes no conocieron personalmente a su bisabuelo y tampoco conservan ninguna foto para recordar su rostro. "Es esa mezcla de que nos devuelven son sus restos, pero no lo conocemos. Es lo más cercano que vamos a estar de él y esto es una emoción muy muy grande", ha afirmado.

"QUÉ ORGULLOSO ESTARÍA MI PADRE"

Una sobrina de otro de los fusilados cuyos restos han sido entregados ha expresado que lo que "más rabia" le ha dado "siempre" es que la guerra "terminó en el 39" y a su tío "lo mataron en el 41". "Yo sé que no hay nadie de mis tíos, pero pienso que mi padre y mis tíos, allá donde estén, me lo estarán agradeciendo", ha remarcado, al tiempo que ha explicado que empezó a investigar el paradero de su tío animada por su yerno.

Además, ha destacado que se siente "muy halagada" y "contenta" de que "no esté en una cuneta o en una fosa igual que un perro". "Qué orgulloso estaría mi padre, ¿o no? Si fuera tu padre, ¿estaría orgulloso? Yo creo que sí", ha declarado.

Otro de los familiares ha afirmado que "están haciendo una cosa muy bien hecha" al recordar a estas personas que "fueron maltratadas, humilladas y asesinadas por los franquistas": "Hace tiempo que están haciéndolo muy bien, trabajando por recordar a los que, por defender España, perdieron la vida maltratados, humillados y golpeados, que es el caso de mi familia".

"Estuve muchos años que aquí yo venía de joven, de pequeño, venía con mi madre a llevar un ramo de flores y entramos en el cementerio y no nos dejaban ni hablar, ahí estábamos ahí", ha lamentado y ha indicado que "en Massamagrell, el 14 de septiembre de 1940, en un pueblo que apenas tenía 3.000 habitantes, fusilaron a 52 personas".

"NO DEJAREMOS QUE LA IMPUNIDAD Y EL SILENCIO VUELVAN"

Por su parte, Rosa Pérez Garijo ha agradecido la labor a las asociaciones de familiares y grupos de búsqueda "para mantener la memoria de las víctimas y la demanda de justicia y reparación, a pesar de todas las dificultades, las críticas, incluso durante los años en que la Administración os ha dado la espalda".

La consellera ha puesto en valor el trabajo realizado en estos cuatro años "para recuperar la memoria de quienes sufrieron aquel horror en defensa de la libertad y la democracia". "Hemos avanzado mucho en identificación de las víctimas gracias a las técnicas más nuevas de secuenciación del ADN, una herramienta que nos ha permitido identificar a más de 200 víctimas, además de excavar un 66% de las fosas comunes de la represión franquista en territorio valenciano", ha subrayado.

Y, al respecto, ha ensalzado el trabajo desarrollado durante esta legislatura "coordinado con la Universitat de València, Fisabio, ayuntamientos y entidades memorialistas", sin cuya implicación "no habría sido posible".

"No dejaremos que la impunidad y el silencio vuelvan nuevamente a imponerse sobre la dignidad, la decencia y la verdad, aunque sabemos que vienen tiempos difíciles para la memoria", ha concluido Pérez Garijo.

CASTELLÓN Y ALICANTE

Pérez Garijo se desplazará la próxima semana a Castelló de la Plana y a la localidad alicantina de Aspe para hacer entrega de los restos de cuatro víctimas identificadas, tres de ellas, de las fosas 33 y 36 del cementerio de Alicante y, una, del cementerio de Castelló de la Plana.

Los restos de las víctimas identificadas para ser entregados a sus familiares son los de Antonio Marcos de Dios, natural de Jacarilla y vecino de Elche, de la fosa 33; Antonio Canicio Navarro y José Córdoba Moya, de La Romana y Torrevieja, respectivamente, de la fosa 36; y Antonio Casino Recatalá, natural de Vilavella, de la fila 2 del antiguo cementerio de Castelló de la Plana.