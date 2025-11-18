Familias del IES Campanar denuncian la situación "angustiosa" del centro: "El edificio pide socorro"

Un técnico 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Madres y padres del alumnado del IES Campanar de València reclaman a la Conselleria de Educación que "no dilate más" y emprenda las necesarias obras de mejora en el centro, que presenta múltiples deficiencias en las instalaciones y en las redes eléctrica y de saneamiento. Además, actualmente se ha cortado el suministro de agua debido a la localización de la bacteria de la legionela en dos puntos. "El edificio pide socorro".

Así resumen fuentes del AMPA el estado de este instituto de educación secundaria, inaugurado en el año 1979 y que, "con casi 50 años, ya no sólo se ha quedado obsoleto sino que presenta signos claros del síndrome del edificio enfermo".

Entre los problemas que citan figuran "la falta de accesibilidad, aulas sin climatización, riesgo de lesiones en patio por el estado del pavimento, corrosión en tuberías con la ultima incidencia de la detección de legionela".

Los puntos donde se ha detectado son en el cuarto de mantenimiento y en uno de los cuartos de baño masculinos de la planta baja. El IES ha procedido al corte de suministro de agua. "Angustiosa es la situación que vivimos porque debemos elegir entre reparar una fuga o valorar la sustitución de las tuberías de hierro por tuberías modernas actuales (coste muy difícil de asumir por parte del centro educativo).

El alumnado debe traer agua de casa y el instituto provee de botellas de agua, pero las asignaturas que necesitan agua como los laboratorios se ven afectadas. "¿Quién puede estar sin suministro de agua? ¿Y en un centro como el IES de más de 500 alumnos?", plantean.

En estas condiciones, subrayan desde el colectivo de progenitores a Europa Press, "no se garantiza un entorno seguro ni para el alumnado ni para el personal, que pasa un tercio del día en él".

Las mismas fuentes recuerdan que estas reivindicaciones se expresaron en una reunión mantenida en marzo de 2024 con el director de infraestructuras educativas y donde estuvieron presentes representantes del AMPA, director y secretaria del IES Campanar y presidente de la asociación de vecinos del barrio de Campanar. Allí, la administración trasladó que el centro educativo tenía una dotación de 218.000 euros para comenzar el proyecto básico de construcción de nuevo instituto.

Sin embargo, lamentan, "nada había ocurrido hasta ahora y la petición de reunión y actualización de la situación no han recibido respuesta". Esto ha sido así hasta ayer mismo, cuando se ha desplazado un técnico hasta el instituto.

Desde el AMPA confían en que haya una voluntad real de la Conselleria de llevar a cabo las actuaciones y no se deba solo a una "estrategia dilatoria" para "desviar la atención" una vez que los medios se han hecho eco de estas peticiones. "Siempre dicen que 'casi casi', pero nunca llega", afean.

ACCESIBILIDAD "NULA"

La asociación de familias explica que a lo largo de los dos meses y medio desde el inicio de curso se han registrado incidentes, como una profesora que fue trasladada a Urgencias por una ambulancia tras sufrir un golpe de calor mientras trabajaba en el centro; equipos informáticos deteriorados por esas altas temperaturas; accesibilidad "nula", que obliga a trasladar a clases enteras cuando algún estudiante sufre una lesión que reduce su movilidad; o un alumno que sufrió una caída por el mal estado del pavimento de las pistas.

Además, detallan que el pasado 5 de noviembre se llevó a cabo el simulacro de incendios y los bomberos aconsejaron la necesidad que tenemos de contar con una instalación de detección de alarma y la instalación de aviso de alarma. "Y esta carencia tampoco puede soportarla el IES por su carestía y supera con el presupuesto del IES Campanar para el mantenimiento habitual", denuncian.

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Educación han manifestado a Europa Press que personal de la Dirección Territorial de Valencia "ha estado en contacto" con el equipo directivo del IES Campanar "desde el mismo momento en que se tuvo conocimiento de la situación".

Este lunes un técnico de la Conselleria se desplazó al IES Campanar para "asesorar y ayudar" a la dirección del centro sobre las medidas a adoptar para poner en marcha un tratamiento de control de agua para erradicar la bacteria.

Se ha recomendado al alumnado que no se utilicen las fuentes hasta que se realice una nueva medición el próximo jueves.