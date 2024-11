FAMPA-València inicia una campanya de recollida econòmica de donacions per "una infància sense fang"

Escola Valenciana recapta fons per a material escolar i habilita un banc de voluntariat

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federació d'associacions de mares i pares d'alumnes de la província de València (Fapa-València) ha llançat una campanya de recollida de donacions econòmiques per "una infància sense fang" i per a ajudes als afectats per la terrible DANA que ha assolat la província.

A la demarcació hi ha 22 localitats que han sigut devastades pel temporal, també els seus centres escolars. Les xiquetes i els xiquets valencians "porten una setmana entre el fang, vivint la devastació del seu poble, la seua llar, la seua escola", lamenta el col·lectiu de progenitors.

Des de FAMPA-València i la Confederació Gonzalo Anaya expressen el seu suport i el de totes les AMPA/AFA, federacions i confederacions de l'Estat Espanyol que, "en un allau de telefonades, missatges i correus, fa dies que donen mostres de suport durant una setmana tan dura i difícil para milers de famílies afectades i demanant-nos col·laboració".

"És per esta raó s'ha engegat una recollida econòmica de donacions per a la campanya 'Per una infància sense fang'. D'una banda, l'objectiu és allunyar, per uns dies, les xiquetes i els xiquets de primària dels centres escolars més afectats per la devastació que els envolta, amb l'organització de campaments escalonats".

D'altra banda, FAMPA-València i la Confederació d'AMPA Gonzalo Anaya, en coordinació amb l'Associació de directores i directors d'Educació Primària (ADEP) i amb l'Associació d'Adreces d'IES (ADIES), han elaborat una enquesta per a conéixer les necessitats que tenen les comunitats educatives en les escoles i IES afectats per la DANA.

"Esperem també ser d'ajuda i poder canalitzar la solidaritat i les donacions de les AMPA/AFA i entitats sense ànim de lucre de tot l'Estat Español i persones particulars", ha afirmat Rubén Pacheco, president de la Confederació Gonzalo Anaya i de FAMPA-València. Les ajudes també aniran destinades a ajudar a les comunitats educatives en les necessitats detectades, tant a nivell material, com a humà.

També des d'Escola Valenciana estan duent a terme accions per a ajudar a pal·liar la catàstrofe entre la infància. Així, el seu projecte 'Un euro, llavor de solidaritat' recaptarà ajudes per a material escolar i habilita un banc de voluntariat.

Amb esta acció solidària, dirigida en escoles, empreses, col·lectius i activistes, l'entitat adquirirà el material escolar necessari per a recuperar l'activitat educativa i recolzar així les comunitats educatives que ho necessiten.

SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA

Des de l'entitat cívica subratllen la "situació d'emergència" a València, amb nombrosos danys en els centres i les comunitats de les comarques de l'Horta Sud, la Ribera i la Foia de Bunyol.

En este escenari, Escola ha redirigit el seu programa 'Un euro, llavor de solidaritat', amb el qual col·labora amb altres entitats de cooperació internacional pel Dia Escolar de la No-Violència i la Pau, per a aconseguir fons i contribuir, en este cas, a la recuperació de les instal·lacions, els materials i les activitats educatives a les zones afectades.

Entre les propostes de col·laboració, a més de l'econòmica, figura un banc de voluntariat per a tasques voluntàries com la recollida, el transport i el lliurament dels materials. A més, per a identificar millor les necessitats i afavorir tota la comunitat, l'entitat els donatius amb les Coordinadors pel valencià comarcals de les zones afectades, per a adquirir els materials en empreses i entitats de cada territori.

Escola Valenciana desenvoluparà la campanya en diferents fases, d'acord a l'evolució de les necessitats i les possibilitats d'acció de la pròpia entitat. Per a la primera, cal fer les aportacions econòmiques al compte ES23 3159 0045 1823 1522 9126 abans del dia 30 de novembre de 2024.