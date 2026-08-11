Farmacéuticos y ópticos alertan del riesgo de observar el evento sin protección adecuada aunque sea segundos

Gafas homologadas para ver el eclipse - MICOF

VALÈNCIA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Micof) y el Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunitat Valenciana (COOCV) han alertado este martes del riesgo de observar el eclipse solar de este miércoles sin la protección adecuada, aunque sea durante unos segundos, y han subrayado la importancia de adoptar todas las medidas necesarias para preservar la salud visual.

"Bastan apenas unos segundos de observación directa del sol sin la protección adecuada para provocar lesiones irreversibles en la retina, incluso aunque el disco solar se encuentre parcialmente oculto por la luna", han alertado desde el Micof en un comunicado, en el que suvrayan que la zona más vulnerable es la mácula, responsable de la visión central y de la percepción de los colores.

La exposición directa puede provocar una lesión conocida como maculopatía solar o retinopatía por eclipse, un daño que suele producirse sin dolor y cuyos síntomas, en muchas ocasiones, "no aparecen hasta varias horas después de la observación", han recalcado.

Además, durante un eclipse disminuye la luminosidad ambiental y la pupila se dilata, lo que favorece que muchas personas mantengan la mirada fija en el sol durante más tiempo sin sentir molestias. Sin embargo, la radiación ultravioleta e infrarroja "continúa alcanzando la retina y puede provocar lesiones graves, incluso aunque el sol parezca menos brillante".

Desde el Micof, la vocal de Óptica y Audiometría, Cande Almenar, ha hecho hincapié en que "aunque el eclipse invite a mirar al cielo, nunca debe hacerse sin la protección adecuada. El daño en la retina puede producirse en muy poco tiempo y, en algunos casos, las lesiones pueden ser permanentes. La mejor forma de disfrutar de este espectáculo es hacerlo con total seguridad".

Los síntomas más habituales tras una observación insegura incluyen visión borrosa, aparición de una mancha oscura en el centro del campo visual, percepción de un punto luminoso persistente, deformación de las imágenes o alteraciones en la percepción de los colores. "Aunque muchas personas recuperan parte de la visión con el paso de las semanas, en algunos casos pueden quedar secuelas permanentes, por lo que, si aparecen estos síntomas, es recomendable acudir cuanto antes al oftalmólogo", ha añadido Almenar.

La única forma segura de observar un eclipse solar es utilizar gafas específicamente diseñadas para este fin y que cumplan la norma internacional ISO 12312-2. Asimismo, advierten de que las gafas de sol convencionales, por oscuras que sean, no ofrecen protección suficiente. Tampoco son seguros los métodos caseros, como radiografías, cristales ahumados, negativos fotográficos, CD, móviles, prismáticos, cámaras sin filtros adecuados o "cualquier otro sistema improvisado, ya que ninguno de ellos evita que la radiación solar alcance la retina".

Ante la creciente demanda de este tipo de productos, el Micof recomienda adquirir las gafas para eclipse únicamente en establecimientos especializados, comprobando siempre que incorporan el marcado correspondiente a la norma ISO 12312-2 y que se encuentran en perfecto estado, sin arañazos, perforaciones ni deterioros que puedan comprometer su eficacia.

Además, desde el Colegio de Farmacéuticos de Valencia recuerdan que los menores deben observar el eclipse siempre bajo la supervisión de un adulto y que nunca debe mirarse al sol a través de telescopios, prismáticos o cámaras fotográficas sin filtros solares específicos instalados en el propio instrumento, ya que la concentración de la luz puede provocar lesiones oculares graves incluso utilizando gafas para eclipse.

STOCK AGOTADO

Por su parte, el Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunitat Valenciana (COOCV) ha indicado en un comunicado que el "enorme interés" suscitado por contemplar el eclipse, junto con las advertencias realizadas por las autoridades sanitarias y entidades sobre los riesgos para la salud visual que puede tener este fenómeno astronómico, han provocado la adquisición masiva de gafas homologadas para observar el evento por parte de la población "en un ejercicio destacable de responsabilidad".

Ante esta situación "excepcional" y pese a que los establecimientos sanitarios de óptica de la Comunitat Valenciana han trabajado con previsión "desde hace meses" para tratar de garantizar el suministro de estas gafas específicas, "a solo un día del acontecimiento, los proveedores ya no cuentan con stock de este producto y en gran parte de las ópticas se han agotado".

Desde el COOCV inciden en que la única forma segura de contemplar directamente el eclipse de sol es utilizando estas gafas homologadas. "Aquellas personas que no dispongan de estas gafas específicas para el eclipse de sol deben de abstenerse de observarlo directamente por el elevado riesgo de sufrir graves lesiones en el sistema visual", ha alertado el presidente del COOCV, Rafael Pérez Cambrodí.

Pérez Cambrodí ha explicado que, en estos casos, "deben de optar por contemplar este fenómeno de forma indirecta para proteger su salud visual y en ningún caso recurrir a medios caseros que incrementan el riesgo de sufrir lesiones permanentes de retina".

Ante cualquier duda aconseja visitar la página web creada por el COOCV con motivo de este evento histórico: https://coocv.com/eclipse/

Las recomendaciones son utilizar únicamente gafas homologadas ISO 12312-2; revisar que las gafas no estén rayadas o dañadas; ponerlas siempre antes de mirar el sol y contemplar el eclipse por periodos cortos de tiempo; los niños deben de contemplarlo siempre bajo la supervisión de un adulto y fomentar la observación indirecta; en caso de notar visión borrosa o una mancha central acudir urgentemente a los servicios de oftalmología y contemplar el eclipse de forma indirecta.

"La observación indirecta de un eclipse de sol es un método totalmente seguro para disfrutar de este fenómeno astronómico y la mejor forma de hacerlo si no se dispone de unas gafas homologadas. La utilización de técnicas como la proyección estenopeica o la cámara oscura permite que la imagen del sol se proyecte sobre una superficie externa sin ningún riesgo de sufrir una lesión irreversible de retina. Estos métodos son especialmente recomendados para niños, personas mayores o en grupos", apuntan desde la entidad colegial.