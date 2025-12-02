La federación vecinal de València, "decepcionada" por la falta de acuerdo para la ZBE: "Es triste, seguiremos insistido"

La presidenta de la Federació d'Associacions Veïnals (FAAVV) de València, María José Broseta, durante su intervención en el pleno extraordinario celebrado en el ayuntamiento de la ciudad sobre la ZBE. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federació d'Associacions Veïnals (FAAVV) de València se ha mostrado esta martes "decepcionada" por la falta de acuerdo que hay en el ayuntamiento de esta ciudad para implantar en ella la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Así lo ha indicado la presidenta de esta entidad, María José Broseta, que ha señalado que esa ausencia de consenso es "triste" y ha asegurado que los colectivos vecinales a los que representa seguirán insistiendo para que esa normativa y las limitaciones de tráfico que conlleva sean realidad.

Broseta ha confiado en que el rechazo a la ZBE con el que concluyó el pleno extraordinario celebrado este lunes en el consistorio "no sea un punto y aparte" y ha deseado así que se pueda avanzar hacia "un plan serio" que se pueda "consensuar".

En esta línea, ha manifestado de nuevo la disposición de la federación vecinal a dialogar y ha reiterado la petición hecha para reunirse con la alcaldesa de València, María José Catalá (PP), y abordar estas cuestiones. "Ya se lo hemos pedido" y "vamos a insistir, cómo no. Es a la alcaldesa de València a la que le pedimos esa reunión. Ahí estaremos y espero que nos la de", ha apuntado.

La responsable de la FAAVV se ha pronunciado de este modo tras reunirse este martes con los portavoces de los dos partidos de la oposición en el ayuntamiento de la capital valenciana, Papi Robles (Compromís) y Borja Sanjuan (PSPV) tras el pleno extraordinario de ayer.

En esta sesión, se mantuvo el desacuerdo plasmado en los plenos ordinario de octubre y noviembre: el PP rechazó la propuesta conjunta planteada por Compromís y PSPV para hacer efectiva la ZBE en plazo y Vox mostró de nuevo su oposición a cualquier iniciativa al respecto.

María José Broseta intervino en el pleno de este martes para pedir a los grupos políticos "mayor responsabilidad, flexibilidad, diálogo y acuerdos" para poner en marcha la ZBE, ha asegurado que la entidad que preside salió de esta sesión "decepcionada". Ha considerado "triste" que "haya personas que solamente se miren el ombligo y no lo que es la realidad de la ciudad", según ha dicho, "un problema muy grande" vinculado a la contaminación generada por el tráfico.

La presidenta de la Federació d'Associacions Veïnals ha remarcado la necesidad de plantear "acuerdos" que "se pongan en papel", se puedan llevar a cabo, "surtan efecto" y "se puedan trabajar conjuntamente". "Hay que trabajarlo desde ya y los acuerdos tienen que llegar y ser reales, no ficticios. Nosotros seguiremos insistiendo", ha subrayado.

De esta forma, ha mostrado la voluntad de luchar contra la contaminación y ha afirmado que "eso es salud para los valencianos, para toda la ciudadanía".

"REUNIONES PREVIAS"

Broseta ha lamentado de nuevo, como ya planteó en la sesión plenaria de este lunes, que esa convocatoria se celebrara sin haber mantenido "las reuniones previas" que la FAAVV "ha pedido" para abordar la ZBE. "Habríamos sabido muchas más cosas", ha señalado, además de comentar que tras este pleno ningún representante del equipo de gobierno se ha puesto en contacto con ella. "No les debió de gustar mucho la intervención" que protagonizó, ha apostillado.

Preguntada por si la federación vecinal se plantea llevar a cabo protestas o movilizaciones para exigir la aprobación de la ordenanza reguladora de la ZBE y que esta entre en vigor, ha respondido que no puede "decir nada" al respecto por el momento dado que esa es una cuestión que debe analizar y decidir esta entidad y otros colectivos con los que está en contacto.

"No puedo decir nada por una sencilla razón: el movimiento vecinal es muy extenso y --los miembros de-- su junta directiva somos los que decidimos cuáles son las acciones que vamos a tomar, no solo a nivel individual sino con otros colectivos con los que también estamos trabajando", ha manifestado.