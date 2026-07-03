Feijóo avisa de que España no puede acoger a 8 millones de personas: "Esta ingeniería no tiene objetivos inocentes"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura el II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del PP - CARME RIPOLLÉS/EUROPA PRESS

CASTELLÓ, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido de que España no puede acoger a ocho millones de personas porque el Estado "no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud", al tiempo que ha acusado al Gobierno presidido por Pedro Sánchez de actuar siempre con "interés": "Esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes".

Así lo ha manifestado durante la clausura el II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del Partido Popular, este viernes en Castelló de la Plana, desde donde ha reprochado al Ejecutivo central que actúe por "la búsqueda del beneficio propio" ahora con "la nacionalización masiva y la alteración del censo".

"No hay un español ni viejo ni nuevo, pero, sobre todo, lo que no hay es responsabilidad alguna. Es irresponsable tomar decisiones de este impacto sin amplio consenso y sin un debate sosegado en el Parlamento", ha sostenido sobre la regularización de migrantes.

Según el líder de los 'populares', "en España, desde que llegó Sánchez, ha crecido el número de personas nacidas en el extranjero cuatro millones" a los que ha sumado el millón trescientos que están incorporando por la regularización. Asimismo, ha incluido "los 2,6 millones de la Ley de nietos, que estamos hablando de tataranietos y no solo de nietos", con los que "da un total de 7,8 millones". "Y me pregunto: ¿alguien ha preparado al país para esto?".

"¿Vosotros creéis que por una instrucción de una directora general, por mucho que sea la hermana del ministro --Óscar-- Puente, se pueden otorgar 2,6 millones de pasaportes españoles? ¿Y vosotros creéis que un real decreto puede regularizar aquello que es irregular y aquello que nos dijeron que era medio millón de personas, ahora resulta que son un 1,3 millones y hacerlo en contra de lo que votamos en el Congreso y en el Senado", ha cuestionado.

A su juicio, todo ello es "irresponsable", como también "negarse a transparentar cómo se están ejecutando estas decisiones irreversibles": "La ciudadanía o la nacionalidad es la expresión más honda de la relación entre un ciudadano y un Estado. ¿Es tanto pedir que se haga con independencia, con garantías y sin arbitrariedad? Pero, sobre todo, es profundamente irresponsable que se impulsen cambios sociales de esta dimensión sin planificación ninguna".

También se ha preguntado si "alguien ha preparado al país para esto", por ejemplo con "el parque de viviendas necesario, la sanidad pública de forma eficiente o el conjunto de los servicios públicos" y ha respondido: "Está claro que no. Y yo estoy convencido de que esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes, pero, además, advierto de que el Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud, que son ocho millones de personas más". "No podemos gestionarlo, no tenemos capacidad financiera ni recursos adecuados para gestionarlo", ha argumentado.

"QUE NADIE SE ACOSTUMBRE A ESTO, NO ES NORMAL"

Por otro lado, ha calificado de "insostenible" la situación actual del Gobierno por los casos de corrupción que afectan a su entorno y ha reivindicado que el país necesita "más que nunca" un cambio para poder "recuperar la normalidad" ante un Ejecutivo que "no funciona". "Lo que estamos viviendo no es normal. Que nadie se acostumbre a esto. Por más que nos acostumbremos, no es normal. Y por más que pretendan igualarnos a todos, no todos somos iguales", ha pedido.

También ha defendido que, frente al Gobierno de Sánchez, en el PP "hay políticos que sirven, que trabajan, que rinden cuentas, que presentan y aprueban sus presupuestos, que saben lo que cuesta la vida y que son honestos". "Aquí hay políticos que sirven y en España hay un Gobierno que ya no sirve para nada", ha remarcado.

Además, ha asegurado que, en "cualquier aeropuerto, tren, avión o en cualquier calle" de España, los ciudadanos le dicen "exactamente lo mismo" y se ha preguntado: "¿Acaso alguien se cree que con todo lo que el Gobierno tiene encima, está pensando en la gente? ¿Pero alguien se puede creer?".

De hecho, Feijóo ha cuestionado que el primer objetivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "por la mañana sea atender los problemas de los españoles cuando resulta que no ha podido dormir toda la noche porque le obsesionan sus problemas". "No es posible, eso es incompatible", ha remarcado.

También ha hecho alusión al exministro José Luis Ábalos y al que fuera también secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán: "¿Alguien se cree que, con el poderoso número dos en la cárcel durante los próximos 24 años, Sánchez está pensando en el precio de la vivienda? ¿Alguien se cree que, con el otro número dos esperando por lo suyo y ahora metido a novelista están preocupados por los cuatro millones de consultas, de pruebas diagnósticas y de operaciones canceladas por la huelga de médicos?".

Y ha continuado: "¿Alguien se cree que, con toda la SEPI imputada, lo que le preocupa al Gobierno son las pymes y los autónomos? ¿Alguien se cree que, con la mujer multiimputada, --Pedro Sánchez-- está centrado en los jóvenes y sus dificultades para pagar el alquiler? ¿Alguien se cree que, esperando sentencia el hermano del presidente, se dedica el presidente a ver cómo pueden funcionar mejor los servicios públicos?".

"¿Alguien se cree que la directora de la Guardia Civil imputada realmente está preocupada por las condiciones de trabajo de los agentes de la Guardia Civil? ¿De verdad que alguien se cree todo esto? ¿Alguien se cree que con --el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez-- Zapatero en todas las alzas de la corrupción están pensando en la gente?", ha agregado.

"ESTÁN TODOS TAN HASTA EL CUELLO QUE YA NO CESAN A NADIE"

Sobre este último, ha deslizado "cómo de grave será" lo suyo "que hasta la Abogacía del Estado ha tenido que intervenir y hasta Hacienda se ha tenido que personar": "¿Cómo de grave será que hace un mes y medio que dijo que iba a explicar dónde tenían las joyas, de dónde las ha sacado y no ha encontrado un momentito para esto?".

Con todo, Alberto Núñez Feijóo ha lamentado que esta es "la España que estamos viviendo" y ha clamado sobre el Gobierno: "Hace mucho tiempo que dejaron de gobernar, ahora solo intentan sobrevivir". A su juicio, a Sánchez, "España y los españoles ya hace mucho tiempo que le dan exactamente lo mismo. Están todos tan hasta el cuello que ya no cesan a nadie, es que ya ni disimulan".

Finalmente, el líder del PP se ha comprometido, en caso de convertirse en el próximo presidente del Gobierno, a "poner este país a funcionar" y también a "poner orden" en las calles, para que los españoles se "sientan seguros en sus barrios". Además, ha prometido gobernar para que todos los ciudadanos tengan "las mismas oportunidades" con un país "que no se construye desde Madrid".

Por ello, ha pedido a todos los representantes 'populares' ponerse "pico y pala" con el único objetivo de gobernar, a la vez que ha reconocido no saber "si votaremos antes de las elecciones municipales o después", aunque ha asegurado que, si él dependiese, será "antes". "No me voy a esconder jamás detrás de mis alcaldesa", ha prometido. Y ha llamado a afrontar los comicios nacionales "todos juntos", convencido de que el PP las va a ganar "como un equipo".

"Ya sabemos lo que es tirar un penalti, que pegue en el poste y salga fuera. Eso ya pasó en julio del 23. El que quiera volver a fallar un penalti, que me lo diga", ha zanjado.