Femeval lanza una nueva escuela de talento en Picanya ante la "gran demanda" de empleo de las empresas del metal

VALÈNCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica de la Comunitat Valenciana (Femeval), Vicente Lafuente, ha presentado este lunes el lanzamiento de LaMet, 'Mi escuela de talento', un nuevo centro de cualificación profesional y empleo que "es una apuesta firme y proactiva de para aumentar la cualificación de las personas y dar respuesta a la gran demanda del tejido empresarial,

Lafuente ha destacado que se trata de "una de las inversiones más cuantiosas en la historia de Femeval, si no la más cuantiosa". Se destinarán cerca de 12 millones de euros a LaMet, que se ubicará en Picanya (Valencia), en la calle Alqueria Mangarrota, nº 2.

El centro se alzará sobre 5.100 m2 de nueva construcción en un suelo municipal cedido por el Ayuntamiento de esta localidad y se prevé que su actividad se inicie en el curso 2027-2028. La federación prevé empezar las obras este mes de diciembre, terminarlas en abril de 2027 y abrir la escuela en septiembre de 2027.

Se impartirán cerca de 20.000 horas lectivas y se espera alcanzar 6.000 estudiantes, ha explicado la patronal del metal en un acto que ha contado con la participación del alcalde de Picanya, Josep Almenar i Navarro, y el secretario autonómico de Industria, Comercio y Consumo, Felipe Carrasco.

La federación prevé que en los próximos años harán falta 52.000 profesionales más solo en el sector metal. Lafuente ha explicado que el nuevo centro nace para "dar oportunidad a las personas para acceder o mantenerse en el mercado laboral" y también basándose en las "necesidades reales" de las 36 asociaciones integrantes de Femeval.

Cubrirá un "amplio abanico de actividades", como instaladores eléctricos, climatización, equipos de agua y gas, equipos de protección contra incendio, talleres de reparación de automóviles o fabricantes de joyería y maquinaria, ha precisado.

"Muchas de las profesiones que ejercemos en el sector del metal son transversales a otros impropias a otros sectores", ya que son "muchos" los que necesitan formación especializada y encuentra "trabas para hacerla realidad en la complejidad burocrática del sistema educativo donde hay muy buena voluntad, pero dificultades para hacer algo con la flexibilidad y rapidez que nuestras empresas y el mercado requieren", ha comentado el presidente de la patronal valenciana del metal.

"ACELERAR LA RECUPERACIÓN"

Asimismo, Lafuente ha expuesto que la dana "ha evidenciado más la esencialidad de muchas de las profesiones que ocuparán la formación del centro" y ha destacado que la recuperación tras las inundaciones "no hubiera sido posible sin la velocidad a la que hemos podido hacerlo". Lafuente ha pedido "seguir contando el respaldo de la administración para hacer de esta iniciativa".

Lafuente ha asegurado que "con este proyecto ganamos todos, ganan las empresas, ganas las personas trabajadoras y gana la sociedad afectada por la riada", y ha destacado la decisión de mantener el proyecto en Picanya tras la dana. El proyecto arquitectónico de la escuela incorpora lecciones de resiliencia como el medidas adicionales anti-inundaciones.

El alcalde de Picanya, Josep Almenar i Navarro, ha agradecido que se haya mantenido el proyrcto en Picanya porque es una "oportunidad de crecimiento y recuperación para el municipio, y un proyecto ilusionante para las empresas que pueden ver en este centro una fuente de profesionales preparados".

TRADICIÓN E INDUSTRIA INTELIGENTE

LaMet articulará su oferta en tres grandes áreas de alto impacto laboral. En Formación 4.0, impulsará perfiles ligados a la digitalización y la industria inteligente: inteligencia artificial aplicada, automatización, robótica, hiperconectividad, programación de CNC, fabricación aditiva, domótica o TIC.

En oficios tradicionales, reforzará capacidades criticas como soldadura (TIG, MIG, MAG, homologaciones), mecanizado, instalaciones térmicas y frigoríficas, electricidad, energías renovables, aerotermia, ascensores, fontaneria y mecánica-electrónica de vehiculos. Y en nuevos yacimientos de empleo, formará para microelectrónica, chips, electrificación, baterías, nueva movilidad y transición energética. El centro será también nodo de la Oficina Acelera Pyme de FEMEVAL, configurándose como espacio de encuentro entre empresas y el ecosistema innovador.

El proyecto nace avalado por la experiencia de Femeval en formación que en los últimos 30 años ha formado a más de 100.000 personas. Solo en 2024, su Centro en Alaquàs-operativo desde 1996-impartió 269 acciones formativas a 4.136 personas y 830 empresas, con más de 10.000 horas lectivas. Sin embargo, la elevada ocupación y la falta de espacio han puesto techo a au expansión en áreas clave.

El director de Formación y Talento de Femeval, Francisco Fideli, ha explicado que el centro servirá para "orientar a personas desempleadas, la recualificación en sectores de alta empleabilidad, mejorar las competencia de las personas trabajadoras, aumentar la competitividad de las empresas y cualificar y atraer talento de carácter transversal para favorecer a otros sectores productivos".

El secretario autonómico de Industria, Felipe Carrasco, ha destacado el apoyo del Consell al proyecto y al sector, que supone el 25% del PIB de la Comunitat Valenciana, el 36% de sus exportaciones y genera 225.000 empleos, ha detallado. Carrasco ha señalado que, entre otros sectores, el metal ha vivido una "ralentización" en los últimos meses, generada por los "constantes cambios geopolíticos" y "los vaivenes arancelarios" de EE UU, a los que se puede sumar la falta de perfiles profesionales. Por ello, ha remarcado la importancia de esta iniciativa.

Entre los socios del proyecto figuran ASELEC, ASEIF, AVICLIMA, FEVAUTO, ACVIRME e ITE. También cuenta con el apoyo de la Conselleria de Innovación y como aliados CONFEMETAL, CONAIF, FENIE, CEV, AVEP, QUIMACOVA, FEVAMA, FVET, AVIA, CCOO Industria PV, UGT-FICA PV y de Institutos tecnológicos y clústeres como REDIT, AIDIMME Y VALMETAL.