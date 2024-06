El festival de circo 'Contorsions' reúne desde este jueves en València a compañías españolas y de Francia

El certamen celebra hasta el domingo su séptima edición en el TEM, el Tinglado 2 del Puerto, La Mutant y el centro de la ciudad

La séptima edición del Festival Internacional de Circo de València, 'Contorsions', patrocinado por el ayuntamiento de esta ciudad y organizado por Yapadú Produccions, reunirá desde este jueves y hasta el próximo domingo a compañías procedentes de seis comunidades autónomas españolas --Comunitat Valenciana, Madrid, Baleares, Cataluña, Castilla y León y Andalucía-- y de Francia. Las actuaciones previstas se ofrecerán en el Teatro El Musical (TEM), el Tinglado número 2 del Puerto, La Mutant y el centro de la ciudad.

Este certamen representa, "además de un homenaje a la tradición circense, una mirada hacia el futuro del circo". El concejal de Cultura en València, José Luis Moreno, ha señalado este martes en la presentación de la programación de 'Contorsions' que este evento supone "una oportunidad de ver y de disfrutar del circo, una modalidad de las artes escénicas que tiene mucha tradición en València". "Que esté todo concentrado en unos días es un lujo para la ciudad", ha afirmado.

La dirección del festival corre, por tercer año consecutivo, a cargo de Helena Ordóñez Bergareche y Javier Sahuquillo. Durante su desarrollo a lo largo de los cuatro días citados se ofrecerá "una variada programación de espectáculos tanto de sala como de calle" y todos con entrada libre hasta completar aforo. El objetivo es "llevar la magia del circo a distintos rincones de la ciudad" de València, han expuesto sus impulsores.

Las propuestas preparadas abarcarán distintas disciplinas del circo contemporáneo --acrobacia, malabares y clown, entre otros-- en "un ambiente festivo y familiar". Cada día se ofrecerán distintos espectáculos de pequeño o mediano formato, y cada noche un espectáculo de gran formato.

La inauguración de 'Contorsions' será el próximo jueves en la plaza del Ayuntamiento con el espectáculo 'Tartana', de la compañía madrileña Trocos Lucos. Se trata de un montaje de calle de gran formato para todos los públicos en el que tres acróbatas harán un "desenfadado" uso de la técnica de báscula coreana

La Comunitat Valenciana mostrará cinco espectáculo, como el de la compañía La Trócola Circ con 'R.E.M.', una propuesta para cuatro acróbatas que ofrece un viaje al mundo de los sueños, o el de los alicantinos Acrobacia Mínima, 'Seu-te!', una pieza de equilibrios y acrobacias a partir de objetos cotidianos como una mesa, siete sillas, una larga cuerda y un botijo.

La compañía de Gonzalo Santamaría presentará el espectáculo de equilibrios, malabares, verticales y danza 'The Power of the 80’s', que cuenta la historia de un domador de focas y de una costurera que siempre tuvo el sueño de llevar la música de los 80 al mundo del circo.

La compañía CREAT, el centro dedicado a la formación y creación en artes circenses de la ciudad de València, mostrará 'Zenit', un espectáculo de creación colectiva de técnicas aéreas. Por su lado, la compañía de Alcoy Borptoject actuará con 'REC.ON', una pieza de trampolín y cama elástica en clave de humor y celebración en la que dos acróbatas se embarcan en un viaje de transformación personal para explorar sus miedos y deseos ante el paso del tiempo.

TALLER DE CIRCO INCLUSIVO

Además, la tarde del sábado, 15 de junio, tendrá lugar un taller de circo inclusivo a cargo de la compañía valenciana Sargantana y dirigido a menores de entre 3 y 12 años. El domingo por la mañana, 16 de junio, se presentarán hasta cuatro compañías emergentes de circo de la Comunitat Valenciana. Serán elegidas de la convocatoria Llavoretes, creada para apoyar el tejido circense de esta autonomía.

Desde Madrid llegará también una propuesta relacionada con el circo y los espectáculos de variedades. 'Rámper, vida y muerte de un payaso', de Cancamisa Teatro, aborda la historia de uno de los mejores artistas de principios del siglo XX, acróbata, músico, y humorista.

De las Islas Baleares acude la compañía de Marilén Ribot con Cuirassa oberta', una reflexión sobre la resiliencia y la fuerza de voluntad que une el circo con el teatro. De Cataluña y Madrid se podrá ver 'Masa madre', de la Cía Cai, un espectáculo de técnicas aéreas, teatro físico y texto que habla del cuerpo de la mujer, de la decisión física y social de ser madre o no y de la aceptación del paso del tiempo.

Además, desde Cataluña también llegará el payaso Roi Borrallás con 'Solo', una pieza que muestra el momento en el que el público ya no está, cuando el payaso se encuentra solo en el camerino y "la fina línea que divide persona y personaje comienza a desdibujarse".

De Castilla y León llega el showman Javier Ariza con el espectáculo de clown 'Carman', sobre la lucha entre el hombre y la máquina con un Seat 600 que cobra vida y termina llevado a su dueño por caminos inesperados.

Por otro lado, Andalucía trae 'Rojo estándar', de Lanördika, una propuesta de circo y danza protagonizada por dos personajes vestidos de distinto color, rojo y blanco, que quieren aproximarse desde la curiosidad, la diferencia y el juego.

La participación internacional acude desde Francia con 'Lenguajes', de la compañía Impulsos. Esta es una propuesta de circo, teatro, movimiento, música y poesía visual en la que "un personaje inquietante busca un principio de certeza en un mundo que se deforma e invita a cuestionarse el concepto de realidad".

HOMENAJE A JUAN JUANÍN

El cartel de esta edición, realizado por UIises Kuroshima, homenajea a Juan Juanín, dado que el 10 de diciembre se cumplirán diez años de su muerte, "que dejó helado al nuevo circo valenciano", han destacado desde el festival.

Juan Juanín nació en la localidad pontevedresa de Nigrán, pero la mayor parte de su carrera profesional la desarrolló en Valencia como clown, verticalista, acróbata portor y malabarista. Fue uno de los principales impulsores del Espai de Circ, Sin Mundus Cirkus, La Bella Tour y La Finestra Nou Circ. En el cartel aparece junto a Juanín Roi Borrallás, compañero en La Bella Tour.