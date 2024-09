El festival FICIV arranca este domingo para que los niños "aprendan a amar el cine" y educarles en valores

El certamen de cine infantil ofrece proyecciones gratuitas para escuelas y familias y encuentros profesionales

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine Infantil de València (FICIV) dará comienzo este domingo, 29 de septiembre, a su décima edición, con el objetivo de que los más pequeños "aprendan a amar el cine", "seguir educando a nuevos cineastas" y transmitir valores como la solidaridad, la igualdad y el cuidado del medio ambiente.

La edición del décimo aniversario del FICIV se ha presentado este jueves en los Cines Lys, en un acto que ha contado con la participación del equipo del FICIV --con su director, Marcos Campos, y su subdirectora, Carmen Chaves, a la cabeza--, junto al concejal de Cultura del Ayuntamiento de València, José Luis Moreno, y el director de Programación y Servicios Generales de los Cines Lys, Silvino Puig.

Del 29 de septiembre al 6 de octubre, el certamen se instala en los cines Lys, el Ateneo Mercantil y la Fundación SGAE, con propuestas gratuitas con las que se busca que "cualquier niño que quiera venir pueda disfrutar de las actividades, se las pueda permitir o no".

Carmen Chaves ha destacado que este año el festival, especializado en cine de animación y educativo y dirigido a menores de 3 a 12 años, cumple una década en la que, "a lo largo de los años, gracias al apoyo de instituciones y empresas privadas, se ha convertido también en un festival solidario para los niños sin recursos que no vienen muchas veces al cine". "Es tan importante cuidar la cultura que aprenden como que coman o que vayan bien vestidos", ha asegurado.

Marcos Campos ha recordado la iniciativa abierta en la web del festival para que, por un euro, la ciudadanía pueda colaborar en invitar a un niño en riesgo de exclusión social a ir al cine.

"Cuando antes eras analfabeto era porque no tenías estudios, no habías leído o no sabías. Hoy en día, si no tienes un lenguaje audiovisual eres analfabeto. Nacen los niños y se les planta una pantalla desde que tienen dos añitos. Cuando hablamos de educar a nuevos cineastas, hablamos no solo de que se dediquen a oficios, sino a que tengan un lenguaje y sepan discernir, buscando películas con principios y valores de medio ambiente o la igualdad de la mujer", ha expuesto.

CINCO PELÍCULAS EN COMPETICIÓN

Bajo estas premisas, la Sección Oficial en competición cuenta este año con cinco películas, a las que se unen las 14 obras de la Sección de Cortometrajes Europeos y la Sección Iberoamericana, dedicada este año a Argentina.

El festival incluye jornadas dedicadas a los centros escolares en los que se visualizarán películas infantiles. Hasta el momento se han inscrito cerca de 40 colegios, con grupos de diferentes etapas educativas. "Vienen niños de 10, 12 o 14 años por primera vez al cine porque no han tenido la oportunidad todavía", han destacado los organizadores.

También habrá proyecciones de fin de semana para el público general y comisiones falleras, con títulos comerciales como 'Gru 4. Mi villano favorito' o 'Guardiana de dragones', así como de obras de la Sección Oficial. El año pasado, el festival recibió más de 10.000 visitantes y el objetivo de los organizadores es superar estas cifras.

Como novedad, FICIV inaugura el evento 'Animap', un videomapping con imágenes proyectadas en la fachada del Palau de la Generalitat que tendrá lugar el sábado 5 de octubre por la noche. También se ofrecerá un taller de 'stop motion' gratuito en Russafa para que los niños y niñas puedan aprender a hacer películas.

Además, el festival incluye el espacio Anima Valencia, con encuentros de estudiantes y profesionales del sector de la animación en el Ateneo Mercantil.

"NUESTRO FUTURO DEPENDE DE LAS NUEVAS GENERACIONES"

Por parte de los Cines Lys, Silvino Puig ha resaltado la "labor fantástica" realizada por FICIV a lo largo de una década y la colaboración con el festival. "Es muy importante que los niños conozcan el cine desde las primeras edades" porque "nuestro futuro depende de las nuevas generaciones".

En términos similares, el concejal de Cultura, José Luis Moreno, ha afirmado que FICIV es un festival "prioritario y fundamental en esta ciudad". "La cultura siempre empieza en la base, hay que educar a los niños en la cultura para que tengan un pensamiento propio", ha manifestado.

UN MENSAJE CONTRA EL BULLYNG

La presentación del festival ha incluido la 'premier' de cortometraje inédito sobre el bullying 'Si me ven llorando',producido y dirigido por la periodista y cineasta Malu Zamora, además de una mesa redonda sobre esta problemática.

Malu Zamora ha explicado que este cortometraje es un anticipo de un documental en el que lleva dos años trabajando sobre Peli, madre de una niña, Lucía, que se suicidó tras sufrir bullying.

La cineasta ha advertido que el 9% de los niños en edad escolar en España sufren bullyng, lo que significa que cerca de 300.000 menores están en esta situación. "Es un problema que cada día va a más", ha denunciado.