El Festival MMMAD inaugurará en València la primera de sus itinerancias

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival MMMAD inaugurará en València, del 1 al 11 de noviembre, la primera de sus itinerancias y llenará de obras de arte digital e instalaciones inmersivas el espacio urbano de la capital valenciana, ha anunciado la organización del evento.

El programa incluye '10 segundos 10 artistas ed. VLC', con la colaboración de Clear Channel, donde se podrá ver la instalación colectiva de 20 pantallas en distintos puntos estratégicos de la capital valenciana, durante 24 horas al día, que expondrán obras de artistas emergentes vinculados a la ciudad, como Ana Piquer + Carlos Gil, Carlos Sáez, Simone García, flan, Gala, Juse, Marta Verde, Miguel Mira, Miquel Pérez y nueps. Esta exposición formará parte de la bienal internacional de arte digital 'The Wrong' y tendrá una versión online en www.10s10a.art.

Además, 'MMMADxValencia' será el acto inaugural de la primera itineraria del festival. Una fiesta-concierto en colaboración con la discográfica valenciana Vlex, que presentará a sus cuatro artistas ANGEL3000, Conelli, gewrl y KLAUS. Se trata de un evento-fiesta híbrido entre lo físico y lo digital que aglutinará entre artistas, comisarios y creadores a toda la escena cultural emergente de Valencia el jueves 4 de Noviembre a las 19.30 en La Fábrica de Hielo. Acceso gratuito.

Completa el programa en Valencia la instalación inmersiva "MATT3R" en la pantalla curva de Vele e Vents, de Vitamin Studio en colaboración con el festival Volumens. Se trata de una nueva versión de la pieza presentada en MMMAD 2021. Podrá verse del 6 al 13 de noviembre, de 19:00-21:00 horas. La Inauguración será el 6 de Noviembre, a las 21:00 horas en Veles e Vents, Marina de Valencia.

Además, MMMAD seguirá estrechando su colaboración con LABA Valencia-School of Art, Desing and New Media, la primera sede española de la prestigiosa escuela de arte y diseño italiana, a través de la exposición 'Augmented Words', organizada en colaboración con LABA Valencia y el Goethe-Institut Madrid.

Compuesta por 20 obras de arte en realidad aumentada creadas a través de filtros de Instagram, fruto del trabajo de 20 artistas internacionales que se podrá visitar del 3 al 30 de Noviembre, en horario de 10:00-13:30 y 15:00-18:30 horas (L-V) en la sede de la escuela, en la calle Quart, 21.

Como acto inaugural, el miércoles 3 a las 19:30 horas se celebrará una nueva sesión del Ciclo Blablanights de Diseño, Arte y Nuevos Medios con una masterclass de Lucía Tahan, organizado por LABA Valencia School of Art, Design and New Media con la colaboración de la galería House Of Chappaz y de World Design Capital Valencia 2022. Lucía Tahan, artista protagonista del ciclo, expande la práctica de la arquitectura más allá de una disciplina espacial hacia el diseño de experiencias y la investigación. La masterclass se podrá seguir en vivo inscribiéndose a través de contact@labavalencia.net y también por streaming.