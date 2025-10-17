Fevadis recibe el Premio Presea por su compromiso con la inclusión de las personas con discapacidad - FEVADIS

VALÈNCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Valenciana de Personas con Discapacidad Intelectual (Fevadis) ha sido galardonada con el segundo Premio Presea por su compromiso con la inclusión de las personas con discapacidad intelectual, incluyendo su inclusión financiera desde la perspectiva individual y familiar, desde su fundación en 1979.

Este reconocimiento de la Asociación Española de Montes de Piedad pone en valor la trayectoria de entidades que promueven la inclusión social plena, según ha indicado la Federación en un comunicado.

La entrega del Premio Presea tendrá lugar el jueves 30 de octubre en València, en la sede de la Fundación Bancaja, entidad anfitriona de esta convocatoria nacional anual.

La Federación ha sido premiada por el trabajo que realiza en el Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana (Cdiat) en Aldaia (Valencia), cuyas instalaciones fueron arrasadas por la dana del pasado 29 de octubre y que "ya está a pleno rendimiento".

Desde este centro se presta un servicio de atención a niños y niñas de cero a seis años con dificultades en su desarrollo o en situación de riesgo de padecerlas, dando respuesta a sus necesidades transitorias o permanentes, así como de apoyo y asesoramiento a las familias.

El jurado del Premio Presea ha estado compuesto por Ana Mª Soto Cócera (directora de CrediMonte), Fernando Fernández Morales (director general de Fundación La Caja de Canarias), José Mir Pallardó (doctor en Cirugía y Premio Rey Jaime I 2010 en investigación médica), Mónica Malo Serisa (directora de Comunicación-Relaciones Externas y Sostenibilidad de CECA), Ramón Alba Blanco (director de MonteCredit) y Tomás Trénor Puig (abogado y presidente de la Junta Autonómica de la Asociación Española contra el Cáncer).

Este galardón, que en su primera edición reconoció la labor de la Fundación Secretariado Gitano, quiere dar visibilidad a entidades y personas que trabajan en la mejora de la sociedad, abarcando ámbitos como la inclusión y educación financiera, la financiación de proyectos de índole social y la lucha contra la usura, entre otras áreas "significativas".