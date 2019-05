El FIB desvela el cartel por días

Publicado 16/05/2019 12:09:52 CET

CASTELLÓN, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB), que se celebrará en la localidad castellonense del 18 al 21 de julio, ha anunciado su cartel por días, además de la incorporación de dos nuevos nombres a la lista de artistas: Action Bronson y Fontaines DC.

La edición número 25 del macrofestival arrancará el jueves 18 con un menú encabezado por Fatboy Slim, "el amo del baile". El ritmo seguirá con el hip hop de Action Bronson, el envolvente pop de Marina y Kodaline y la electricidad de Fontaines D.C. y Novio Caballo, detallan los responsables del encuentro en un comunicado.

El viernes 19 estará protagonizado por la "cautivadora" Lana del Rey en su única fecha en España. También pasarán por el escenario The 1975, Krept X Konan, Gorgon City (live), The Hunna, LA M.O.D.A., Gerry Cinnamon, Belako o Superorganism.

El sábado el cabeza de cartel será Kings of Leon y en esa jornada los 'fibers' también tendrán la oportunidad de disfrutar de Jess Glynne, AJ Tracey, Blossoms, You me at six, Yellow Days y Carolina Durante.

Finalmente, Vetusta Morla com "un directo muy especial" interpretando 'Un día en el mundo', mandarán el domingo, cuando también actuarán Franz Ferdinand, George Ezra, Octavian, Ezra Furman o Black Lips.



STARTUPS

Por otra parte, el FIB presentará el 18 de julio en Villa Elisa a la iniciativa Pro Startups, que pretende promover la industria de las artes creativas seleccionando, premiando y fortaleciendo las iniciativas empresariales vinculadas a la música.