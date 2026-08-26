La Filmoteca d'Estiu presenta 'Un simple accidente', del cineasta iraní Jafar Panahi

'Un Simple Accidente' - GVA

VALÈNCIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca d'Estiu proyectará este jueves, 27 de agosto, y el viernes, 28 de agosto, a las 22.30 horas, 'Un simple accidente' (2025), una obra escrita y dirigida por el cineasta iraní Jafar Panahi, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Esta película se proyectará en versión original con subtítulos en valenciano y forma parte del ciclo 'Top crítica y festivales 2025', una iniciativa que reúne títulos premiados y que coparon las listas de las mejores cintas del año elaboradas por la crítica especializada, ha detallado la administración autonómica.

Esta pieza, ganadora de la Palma de Oro a la mejor película en el Festival de Cannes, es "una muestra más del dominio de la puesta en escena de Panahi". Este es un cineasta al que el régimen de su país prohibió en 2010 hacer cine durante veinte años, una orden que desobedeció filmando películas de forma clandestina.

Nacida de las propias experiencias y conversaciones del director durante su reclusión en Irán, esta cinta se presenta "como un tenso e inquietante thriller de comedia negra que aborda los profundos dilemas morales entre la justicia institucional, el perdón y la venganza".

'Un simple accidente', con uno de "los finales más impactantes", es "todo un ajuste de cuentas con la dictadura iraní", ha explicado la misma fuente.

La historia arranca con el suceso fortuito que da título al filme: un coche atropella accidentalmente a un perro en mitad de la noche. El conductor del vehículo resulta ser Eghbal, un antiguo torturador y verdugo del régimen de la República Islámica.

A raíz de este incidente, el vehículo termina en el taller de Vahid, un modesto mecánico iraní que cree reconocer con espanto la voz y la cojera de su antiguo carcelero. Ante la duda y la imposibilidad de dejarlo pasar, Vahid reúne en su furgoneta a otros antiguos compañeros de prisión para verificar la identidad del sospechoso.

De este modo, lo que comienza como un encuentro tenso escala rápidamente hacia el secuestro del exfuncionario, improvisando un tribunal clandestino donde las víctimas debaten de forma comunitaria si deben tomarse la justicia por su mano o romper el ciclo de violencia.

MONTAJE DE IMÁGENES

Como en los últimos años, las sesiones en la Filmoteca d'Estiu se abrirán con un montaje de imágenes pertenecientes a la colección de cine aficionado y familiar de este centro.

En esta edición, conectando con el ciclo temático 'Un río de cine', el montaje está protagonizado por los ríos, con imágenes del Turia, el Júcar o el Segura que algunos aficionados valencianos tomaron con sus cámaras de 9,5 milímetros y super 8 milímetros.

Estas proyecciones sirven "para recordar la misión esencial del archivo de la Filmoteca Valenciana: la salvaguarda del patrimonio audiovisual valenciano y de la memoria colectiva", ha destacado la administración autonómica.

HORARIO

Las proyecciones de la Filmoteca d'Estiu se celebran de lunes a domingo, excepto los miércoles, que no hay sesión. La proyección se inicia a las 22.30 horas, mientras que la apertura del recinto, la taquilla y el bar se hace a las 21.30 horas.

La programación por días y la venta de entradas anticipadas en línea están disponibles en la web del Institut Valencià de Cultura (IVC).

La Filmoteca d'Estiu es una actividad de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, organizada por el Institut Valencià de Cultura, a través de la Filmoteca Valenciana. Su celebración es posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de València, que cede los jardines del Palau de la Música como espacio de las proyecciones, ha detallado la Generalitat.