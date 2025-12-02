La Filmoteca pone al cine "delante del espejo" con un ciclo de clásicos y títulos recientes

Ciclo El cine delante del espejo en la Filmoteca - GVA

VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana presenta el ciclo 'El cine delante del espejo', que recoge una serie de grandes clásicos, pero también algunas películas más recientes, cuyo tema fundamental es el propio cine.

Como señala el comisario del ciclo y jefe de Programación de la Filmoteca Valenciana, José Antonio Hurtado, "la pantalla, la sala, la proyección, están presentes, con más o menos protagonismo, en los filmes del ciclo, que se inscriben en ese amplio corpus de títulos que conforman lo que se conoce por cine dentro del cine".

El ciclo se inaugura este miércoles, 3 de diciembre, a las 18 horas, con la proyección de los cortometrajes 'Película rota' (1985), del japonés Ozamu Tesuka, y 'La fábrica de luz' (2013), de Avelina Prat, y el clásico del cine mudo 'El moderno Sherlock Holmes' (1924), de Buster Keaton.

La sesión será presentada por la cineasta valenciana Avelina Prat y por José Antonio Hurtado. Esta sesión podrá volver a verse el martes 9 de diciembre, a las 20.15 horas.

'Película rota' es un pequeño clásico del anime en el que el espectador contempla la proyección de la copia defectuosa de una vieja película de animación del período mudo. También es un homenaje paródico del western en el que un héroe del Oeste lucha contra un villano para salvar la vida de una mujer.

En el cortometraje 'La fábrica de Luz', la cineasta valenciana Avelina Prat centra su atención en un pueblo abandonado en el que solo queda en pie una pantalla de cine levantada en medio del bosque. Como señala Hurtado "Este hallazgo se convertirá en una aventura cinematográfica que tiene como protagonista a la luz de un proyector dando vida, en un ritual nocturno, a unas imágenes en movimiento".

'EL MODERNO SHERLOCK HOLMES'

La sesión se completa con el mediometraje del periodo mudo 'El moderno Sherlock Holmes', en el que Buster Keaton encarna a un proyeccionista que cuando esta dormido sueña con ser un detective. Por los milagros del cine, Keaton atraviesa la pantalla y se introduce en la película que está proyectando para convertirse en el héroe de su historia.

El jueves 4 de diciembre, a las 20.00 horas, y el viernes 5, a las 18.00 horas, se proyecta el gran clásico musical 'Cantando bajo la lluvia' (1952) de Gene Kelly y Stanley Donen. Protagonizada por Gene Kelly, Debbie Reynolds y Donald O'Connor, la película cuenta la historia de una estrella del cine mudo que se enamora de una corista, justo cuando él y su compañero de pantalla intentan hacer la difícil transición al cine sonoro en el Hollywood de los años veinte.

Recordada por sus canciones y por sus excelentes coreografías de baile, la película es también una reflexión sobre la ilusión y la realidad en el cine y una sátira crítica sobre los diversos procesos productivos de la industria de Hollywood en el tránsito del cine mudo al sonoro.

El domingo 7 de diciembre, a las 20.00 horas, y el sábado 20, a las 18.00 horas, se proyecta 'La ventana indiscreta' (1954), dirigida por Alfred Hitchcock y protagonizada por James Stewart y Grace Kelly.

Considerada como uno de los grandes clásicos de misterio, la película es también una irónica reflexión sobre el voyeurismo: Un fotógrafo, inmovilizado porque tiene una pierna escayolada, escapa del aburrimiento contemplando a sus vecinos desde la ventana de su apartamento. Gracias a un teleobjetivo es testigo del extraño comportamiento de uno de ellos.

El jueves 11 de diciembre, a las 20.00 horas, y el miércoles 17, a las 18.00 horas, se proyecta 'Cautivos del mal' (1952), de Vincente Minnelli. Al igual que 'Cantando bajo la lluvia', pero con un tono dramático, el clásico de Minnelli es una reflexión crítica sobre la industria del cine y una de las mejores cintas de Hollywood sobre Hollywood.

Protagonizada por Kirk Douglas, Lana Turner, Walter Pidgeon, Dick Powell, Barry Sullivan y Gloria Grahame, la película se centra en la vida de un tiránico productor de cine que ha caído en desgracia y pide ayuda a un director, una actriz y un guionista, a los que ayudó a triunfar, pero que tienen sobradas razones para detestarlo.

El jueves 18 de diciembre, a las 18.00 horas, y el viernes 19, a las 20.15, horas se proyecta 'En el curso del tiempo' (1976) de Wim Wenders, que tiene como personaje principal a un hombre que recorre la Alemania rural reparando los viejos proyectores de los cines de pueblo. Un tipo que ha intentado suicidarse se le une y viajan juntos sin hacer preguntas, encontrando cierta estabilidad en el hecho de desplazarse unidos.

El ciclo concluye con 'cinéfilos' (2024), un documental escrito y dirigido por Arnaud Desplechin, que se proyecta el martes 23 de diciembre, a las 18.00 horas, y el domingo 28, a las 20.00 horas.

A través de los recuerdos y la memoria del joven Paul Dédalus, Arnaud Desplechin, emblema del cine de autor francés, nos introduce en un sentido homenaje a la experiencia de ver y compartir el cine en salas y reflexiona sobre por qué la gente ha ido al cine durante más de cien años.