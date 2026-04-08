La Filmoteca Valenciana celebra el Día del Pueblo Gitano con 'Pendaripen, la historia silenciada del pueblo gitano'

La Filmoteca Valenciana celebra el Día del Pueblo Gitano con la proyección de 'Pendaripen, la historia silenciada del pueblo gitano' - FILMOTECA VALENCIANA

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana proyecta el jueves 9 de abril, a las 18.30 horas, en sesión única, 'Pendaripen, la historia del pueblo gitano (2025)', un documental de Alfonso Sánchez en el que intervienen cantantes, políticos, activistas y profesores de universidad pertenecientes a la comunidad gitana española como Lolita Flores, Pastora Filigrana, Esperanza Fernández, Ismael Cortés, Iván Periáñez, Séfora Vargas, José Vega de los Reyes y Beatriz Carrillo.

La proyección se enmarca dentro de las celebraciones del Día del Pueblo Gitano y está organizada en colaboración con la Fundación Secretariado Gitano. La sesión contará con presentación y coloquio a cargo de Joan M. Oleaque, periodista, escritor y profesor de la VIU; Gonzalo Montaño, responsable de promoción cultural de la Fundación Secretariado Gitano, y Mercedes Santiago, directora adjunta de la Fundación Secretariado Gitano en València, ha informado la Generalitat en un comunicado.

En el momento en que se cumplen 600 años de la llegada del pueblo gitano a la Península Ibérica, 'Pendaripen' ('historia' en lengua romaní) aspira a colocar su historia silenciada en el lugar que merece, lejos de romanticismos y estigmas. A través de la participación de escritores, antropólogos, políticos y artistas gitanos, se plantea una aproximación a la identidad gitana en una conversación abierta sobre la migración, la discriminación y el mestizaje cultural.

El documental también revisa el largo proceso de conquista de derechos y la lucha contra imágenes estereotipadas fomentadas durante el siglo XX, en un proyecto comprometido con la memoria histórica y la justicia social.