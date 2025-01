La Filmoteca Valenciana proyecta 'El último fracaso', del cineasta valenciano Antonio Aguilar Vicente

VALÈNCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca Valenciana proyecta este jueves, a las 20.15 horas en sesión única, el largometraje valenciano 'El último fracaso', producido, escrito y dirigido por Antonio Aguilar Vicente y protagonizado por Juli Mira, Anabel Sol, Juan Carlos Plá, Fernando Folgado y Carles Sanjaime. La sesión será presentada al público por Antonio Aguilar Vicente y su hijo, Yuri Aguilar, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

'El último fracaso' fue concebido en 1990 como un proyecto de serie de televisión del exhibidor y proveedor de servicios cinematográficos Antonio Aguilar, que acabó siendo un largometraje. Por una serie de circunstancias muy diversas, entre ellas el fallecimiento de la actriz protagonista, la película tuvo una producción "muy compleja" y nunca llegó a estrenarse.

Así, de forma "bastante sorprendente", el argumento de la película, que trata sobre la imposibilidad de un cineasta de llevar a cabo su proyecto cinematográfico, y la propia historia real de la accidentada producción del largometraje, acabaron coincidiendo.

En 2018, Yuri Aguilar decidió rescatarla del olvido y sacarla a la luz, tras haberla visto en proyecciones familiares desde niño. Con el asesoramiento de su padre, la remasterizó, remontó y la volvió a sonorizar. Treinta años después de su realización, fue estrenada en salas comerciales y espacios culturales.

Con este tardío y arduo proceso de recuperación realizado por Yuri Aguilar, el protagonista de 'El último fracaso' ha alcanzado "el final feliz" que no encontró en la ficción, puesto que finalmente la película ha logrado estrenarse y llegar al público.

'El último fracaso' cuenta la historia de Julio Medina (Juli Mira), que decide convertirse en director de cine. Con sus ahorros y dinero prestado, rueda su primer largometraje, después de haber leído un libro sobre dirección de cine. Al final del rodaje, intentará estrenar la película, pero no le resultará nada fácil. La odisea por estrenar su ópera prima se convertirá en una auténtica pesadilla.

Sobre la película Antonio Aguilar ha recordado: "Quise hacer una serie de televisión que hablara de las dificultades de hacer cine en España en la época en la que se concibió la historia, los años noventa".

"La serie iba a tener una primera parte dramática, con Juli Mira luchando contra los elementos, y una segunda parte mucho más divertida, en la que el elenco de personajes concibe un plan para sacarle dinero a un ministro. Agustín González iba a ser el ministro de Cultura y Quique San Francisco, su adjunto", ha añadido.

"Lamentablemente me quedé con la serie a mitad por la espantada de Juli Mira y el posterior fallecimiento de Anabel Pérez Sol, la protagonista. Sin embargo, conseguí rehacer el guion y con el metraje rodado y nuevas escenas, montamos un largometraje de 90 minutos que es el reflejo de una época", ha proseguido Antonio Aguilar.

Responsable de su recuperación, Yuri Aguilar también recuerda: "En mi infancia viví rodeado de cine. La película de mi padre estaba siempre en la estantería de los VHS que teníamos en casa. De pequeño me hipnotizaba, y cuando fui más mayor tomé consciencia de la injusticia que suponía que una obra pequeña, pero hecha con calidad y mucho esfuerzo, no tuviera el lugar que se merecía. Convencí a mi padre de estrenarla, así que me cedió los derechos y nos pusimos manos a la obra".