El fin de semana comienza con lluvias débiles en la mitad norte que pueden ir acompañadas de barro y polvo en suspensión

VALÈNCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fin de semana comienza en la Comumitat Valenciana con cielo nuboso, disminuyendo a intervalos nubosos por la tarde, y probables precipitaciones débiles en el interior de la mitad norte, que no se descartan en otros puntos y podrían venir acompañadas de barro, y polvo en suspensión.

Por su parte, este viernes las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, salvo ligero ascenso de las mínimas en el tercio norte y de las máximas en el litoral central, según Aemet.

El viento soplará del suroeste en el litoral de Alicante, y flojo de componentes oeste y sur en el resto, con intervalos de suroeste moderado en zonas del litoral y con aumentos ocasionales de intensidad en el interior de Valencia.