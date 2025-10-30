Una firma valenciana participa en un proyecto que probará materiales ultrarresistentes en el espacio

VALÈNCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

FibreCoat, líder en tecnología de fibra recubierta, y Lofith Composites, la tecnológica valenciana especializada en el desarrollo de materiales compuestos sostenibles y avanzados, han anunciado una alianza estratégica para desarrollar compuestos termoplásticos de última generación para el sector espacial.

La primera demostración orbital del material conjunto está prevista para 2026, cuando un satélite llevará muestras de prueba a la órbita durante 12 meses, según han informado las entidades en un comunicado.

La alianza combina la experiencia de FibreCoat en recubrimientos de fibra con la fabricación de tapes termoplásticos y compuestos de Lofith. Juntas, las empresas integrarán las fibras recubiertas de FibreCoat en los compuestos reciclables y de alto rendimiento de Lofith para producir materiales estructurales ligeros diseñados para satisfacer las exigencias extremas del espacio, han expuesto.

Durante la demostración en órbita, los detectores integrados en las muestras medirán la radiación que recibe el material ionizante, los cambios de temperatura, así como los efectos del alto vacío sobre los materiales. Los resultados serán "decisivos" para determinar si el nuevo material está "listo para el espacio" y que, de ese modo, pueda satisfacer la creciente demanda del sector por soluciones más resistentes, ligeras y eficientes. La prueba se llevará a cabo entre el primer y el segundo trimestre de 2026.

Lofith Composites, fundada en 2024, ha desarrollado un proceso de impregnación único que permite reducir el peso hasta en un 50% en comparación con materiales metálicos y mejorar la resistencia en un 30% en comparación con el aluminio, además de ser totalmente reciclable. Este método también minimiza el consumo de agua en comparación con los sistemas de fabricación convencionales.

FibreCoat, que recientemente obtuvo una financiación de 500.000 euros tras ganar la categoría Industria en el DLR Challenge del DLR INNOspace Masters, además de ser nombrada ganadora absoluta del INNOspace en Tecnología Pionera, ha desarrollado una novedosa forma de recubrir metales y plásticos sobre fibras, combinando así las propiedades de las fibras y del material de recubrimiento durante el proceso de hilado de las fibras.

Sus productos ofrecen resistencia y conductividad a una fracción del peso y del coste de los productos de la competencia; su último recubrimiento a base de bismuto aporta funcionalidades añadidas. Al combinar estas innovaciones, las empresas pretenden ofrecer materiales que no solo sean más resistentes y ligeros, sino también más sostenibles.

"El espacio lleva los materiales al límite. Al combinar las fibras recubiertas de FibreCoat con los compuestos avanzados de Lofith, demostramos que la resistencia, la durabilidad y la sostenibilidad pueden ir de la mano", ha afirmado Robert Brüll, fundador y director ejecutivo de FibreCoat. "Estamos seguros de que la próxima prueba orbital confirmará que nuestra tecnología está lista para su uso en el espacio", ha dicho.

Amador García Sancho, director ejecutivo de Lofith Composites, ha añadido: "Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer una nueva generación de materiales compuestos termoplásticos: reciclables, resistentes y capaces de mantener sus propiedades mecánicas incluso en entornos extremos. La colaboración con FibreCoat nos permite validar un material que podrá emplearse en paneles de satélites junto con otras aplicaciones en el sector espacial. Es un verdadero hito hacia infraestructuras espaciales más sostenibles, cada vez más necesarias para la vida moderna".