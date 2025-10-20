Fisabio y el IGTP lideran estudios pioneros con Inteligencia Artificial para mejorar los diagnósticos médicos

VALÈNCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Fisabio, organismo dependiente de la Conselleria de Sanidad, y el Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol (IGTP) han suscrito un convenio marco de colaboración científica para impulsar conjuntamente estudios pioneros con Inteligencia Artificial (IA) para mejorar los diagnósticos médicos.

La aplicación de la IA al análisis de imágenes médicas "está redefiniendo los procesos de diagnóstico y tratamiento, al facilitar evaluaciones más rápidas y precisas de distintas patologías", ha indicado Fisabio en un comunicado.

Sus estudios más recientes se centran en la segmentación de imágenes médicas, como resonancias magnéticas o TACs, identificando y aislando áreas específicas (como órganos o lesiones) para su análisis posterior. En este caso, se enfocan en el cordón medular y en lesiones cerebrales.

La investigadora principal de la Unidad Mixta de Imagen Biomédica e Inteligencia Artificial (UMIB-IA) de Fisabio - Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF), la doctora María de la Iglesia, ha destacado que "gracias a la IA se consigue automatizar y optimizar unos procedimientos que tradicionalmente son manuales y laboriosos, lo que permitirá obtener resultados y diagnósticos más rápidos y precisos".

Estos estudios se apoyan en las infraestructuras de investigación de ambas instituciones, que cuentan con instalaciones de última tecnología para el procesamiento de imágenes médicas y la aplicación de inteligencia artificial.

Por su parte, la Unidad de Anatomía Computacional del Centro de Medicina Comparativa y Bioimagen de Cataluña (CMCiB), proyecto estratégico del IGTP, se ha construido con el objetivo de cubrir distintas necesidades de procesado de imagen, con una especialización en neuroimagen y radiómica.

En el marco de esta colaboración con Fisabio, su labor se centra en la segmentación y extracción de información para el desarrollo y validación del proceso de segmentación basado en 'deep learning'.

"La IA abre nuevas posibilidades en el análisis de la imagen médica, pero para que tenga un verdadero impacto en la práctica clínica es imprescindible trabajar de manera coordinada entre instituciones. Este acuerdo nos permite avanzar en esa dirección, con la combinación de experiencia y capacidades para acelerar la traslación de estas tecnologías", ha subrayado la coordinadora científica de la Unidad Anatomía Computacional (UAC) del CMCiB, la doctora Monté-Rubio.

La colaboración entre estas dos instituciones se inició hace unos años con la implementación de la plataforma para la gestión de imágenes ARIADNA (por sus siglas en inglés ARchive of Imaging data for the Development of New Applications for preclinical and clinical research) que ha sentado las bases para nuevos avances en la medicina de precisión.

Ahora, este trabajo conjunto se consolida con la firma de un convenio marco entre Fisabio y el IGTP con el objetivo de promover actividades conjuntas, fomentar el intercambio de conocimientos, ofrecer formación al personal investigador y desarrollar nuevas tecnologías en el campo de la medicina de precisión.

"Este acuerdo representa un paso importante en nuestra misión de consolidar los avances logrados en IA y radiómica para mejorar la aplicación clínica de estas tecnologías", ha celebrado De la Iglesia.