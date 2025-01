Fiscalía abre diligencias por contratos de publicidad en la Diputación de Alicante en la etapa de Mazón y Toni Pérez

ALICANTE 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar la adjudicación de contratos de publicidad, cifrados en varios millones de euros, por parte de la Diputación de Alicante durante la anterior legislatura presidida por Carlos Mazón y la actual con Toni Pérez al frente, a la unión temporal de empresas (UTE) conformada por Buena Suerte Señor Gorsky SL e Idex Ideas y Expansión SL, según ha avanzado elDiario.es.

El Ministerio Público ya ha citado a declarar al denunciante, el portavoz de Compromís en la institución provincial, Ximo Perles, en calidad de testigo, dentro del marco de las actuaciones iniciadas, según han confirmado fuentes de la coalición a Europa Press. La declaración tuvo lugar la pasada semana.

En declaraciones a los medios este jueves, Perles ha sostenido que Compromís tiene constancia que "desde que en 2019 entró Mazón a presidir la Diputación hay contratos menores a esta empresa, hasta que puede empezar con las licitaciones". Según ha apuntado, estos contratos "se están ejecutando en la actualidad". El portavoz de Compromís sostiene que el 'president' de la Generalitat y el propietario de Idex, Miguel Quintanilla, mantienen una "relación personal y de amistad".

En la denuncia --presentada en octubre-- se apunta que en estas adjudicaciones se han cometido cuatro delitos: fraude en la contratación pública, falsedad documental, malversación de fondos públicos y prevaricación.

Según la coalición estos delitos se habrían cometido al "manipular" los procesos de contratación para adjudicar el contrato "de manera irregular y beneficiar a intereses políticos y económicos"; al presentar documentación "falsa y no verificable" sobre los descuentos en tarifas de los medios de comunicación; porque se adjudicó un contrato a una mercantil que, mediante "sobreprecios y descuentos falsos", ha causado un perjuicio económico a la administración pública y por la "posible implicación" de funcionarios y responsables políticos en la "manipulación del proceso de adjudicación".

En concreto, el denunciante manifiesta que en la Diputación de Alicante se han producido actos que, "además de ser irregulares desde un punto de vista administrativo, han sido concertados de forma perfectamente organizada y planificada con una doble voluntad".

Por un lado, "manipulando los criterios de adjudicación y el precio del contrato, para posteriormente adjudicarlo a la UTE, que aportó una oferta económica falsa". Por otro, según la denuncia, de la ejecución del anterior contrato de central de medios --adjudicado a la misma mercantil-- "se desprende nítidamente como la UTE, en contraprestación a la adjudicación, inserta la publicidad institucional a medios afines al PP, para beneficiar mediáticamente" a este partido, que ostenta el gobierno de la Diputación alicantina, "con una determinada dirección política y la complicidad de distintos funcionarios".

UNOS CUATRO MILLONES

Preguntado por cuál sería la cantidad que según Compromís se ha defraudado, el portavoz de la coalición en la institución provincial no ha aportado una cifra exacta, pero ha indicado que podría rondar los cuatro millones de euros desde 2021 hasta la actualidad. No obstante, ha insistido en que "no todo es fraude porque la publicidad se ha hecho, pero de manera irregular".

En cualquier caso, ha insistido en que "son contratos de cantidades muy grandes" y que desde que Mazón accedió al cargo --en 2019-- hay contratos de la Diputación --incluidos menores-- y del Patronato de Turismo.

Incluso asegura que se recibe dinero de Idex utilizando a la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec) "como una especie de empresa pantalla, ya que se le da una subvención de 350.000 euros para hacer promoción por motivo del covid y ese dinero va prácticamente entero a pagar a esta misma empresa, sin contrato público ni concurrencia, y el resto, un 20% aproximadamente de la subvención, a pagar las nóminas de Nuria Montes", en ese momento, secretaria general de la patronal turística. Posteriormente, fue consellera de Turismo entre 2023 y 2024.

Perles ha agregado que dicha subvención "ya fue denunciada a la Agencia Valenciana Antifraude y considerada irregular, pero la Diputación no ha hecho absolutamente nada al respecto".

"CASO OMISO"

Igualmente, Perles ha indicado que cuando tomó posesión como diputado provincial en esta legislatura se reunió con Toni Pérez "para hablar solo sobre este tema, pero el caso ha sido omiso". En esta línea, ha dicho que Compromís ha recibido "largas" a preguntas sobre "qué criterios se siguen para el reparto de la publicidad".

El portavoz de Compromís ha subrayado además que, desde la emergencia por la dana, "la Generalitat ha hecho contratos menores a favor de Idex para blanquear su nefasta gestión": "Colgaron una lona gigante en un edificio y eso costó 15.000 euros que fueron adjudicados, efectivamente, a la misma empresa".

"Lo que estamos viendo es que hay una estructura de poder que se está encargando de intentar utilizar dinero público para tener su red clientelar de medios afines y el que se salga de la línea sea sancionado sin darle la publicidad", ha concluido el portavoz de Compromís en la Diputación.