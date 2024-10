'Fotogenico', un graffiti cinematográfico sobre la Marsella underground llega al concurso de Mostra de València

VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La "irreverente y disparatada" tragicomedia 'Fotogenico' ha aterrizado en La Mostra de Valencia tras su estreno en la sección ACID del Festival de Cannes. Dirigida por los cineastas franceses Benoît Sabatier y Marcia Romano (ganadora del César a la Mejor Adaptación por 'El acontecimiento'), la película cierra desde una mirada indie y post-punk su trilogía dedicada a la ciudad de Marsella, que comenzó con 'Le moral des troupes' y 'Amore Synthétique'.

La trama de 'Fotogenico' sigue a un excéntrico padre que viaja a Marsella roto de dolor para investigar la vida de su hija fallecida. A medida que descubre la causa de su muerte por sobredosis y su pertenencia a una banda de rock femenina, se sumerge en un mundo alocado y desconocido con el que trata de procesar su duelo de manera poco convencional.

"Queríamos que toda la película se pareciera a la portada de un disco, por supuesto hay algo de fanzine, pues es una estética muy presente en nuestras vidas, y el montaje remite a un videoclip", han desvelado este sábado en la presentación Benoît Sabatier y Marcia Romano, según ha indicado el festival en un comunicado.

La cinta se presenta como un graffiti cinematográfico en el que una cámara libre y desinhibida captura los rincones más oscuros y auténticos de la Marsella underground. Un desafío a las convenciones del cine francés contemporáneo con encuadres atrevidos y un montaje elíptico que rompe con la narrativa naturalista, para mostrar a la urbe "muy alejada de las postales". Como han mencionado sus directores, "es una ciudad tan cinematográfica, es a la vez Los Ángeles y Estambul, una ciudad pop".

'Fotogenico' está protagonizada por los actores Christophe Paou, Roxane Mesquida, Angèle Metzger y por personajes de la escena marsellesa que salieron de castings salvajes, como la artista valenciana Bella Báguena, que no puso fácil su participación a los realizadores. "Me estaba tomando cervezas con unas amigas y me abordó un grupo de personas, no me lo esperaba para nada. Después de mucho insistir les invité a uno de mis conciertos y luego ya empezamos con las lecturas del texto y así avanzamos", ha asegurado la valenciana.

Aunque el tema central es dramático, sus directores le dan un enfoque completamente distinto al llenarlo de humor y fantasía: "Nuestra idea sigue el espíritu de las comedias italianas de los años sesenta. Queríamos darle ligereza a una historia trágica sin perder su esencia humana".

Con tan solo 23 días de rodaje y 400.000 euros de presupuesto, la cinta fue filmada en las entrañas de Marsella donde las calles de la ciudad se convierten en el escenario para un espectáculo visual repleto de graffitis, carteles de discos, colores vibrantes y música techno.

Los directores confiesan su pasión por el cine como un "acto de fetichismo", donde cada encuadre y cada detalle refuerza el sentido estético de la película. Frente a esa imagen de una juventud alienada y fascinada por la celebridad, ellos reivindican que, "cuando uno envejece le parece que todo el underground desaparece, pero Bella es una prueba de que no es así. El underground siempre existe, hay una nueva generación que sigue creando al margen de los productos industriales".

