Francisco Coll y Àlex Rigola alumbran en Les Arts una ópera con conciencia con 'Enemigo del pueblo'

VALÈNCIA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palau de Les Arts de València vivió en la noche de este miércoles todo un acontecimiento cultural: el estreno de una nueva ópera de la mano del tándem integrado por el compositor valenciano más internacional, Francisco Coll, Premio Nacional de Música y que firma la partitura, y el prestigioso director teatral Àlex Rigola, autor del libreto. Ambos han alumbrado 'Enemigo del pueblo', un espectáculo libre que parte de la obra del dramaturgo Henrik Ibsen para desplegar una reflexión sonora y visual sobre el poder y la manipulación.

'Enemigo del pueblo' es el primer estreno mundial de Les Arts, que ha decidido 'regalar' esta obra por su vigésimo aniversario. El encargo ha corrido a cargo del teatro de ópera valenciano junto al Real de Madrid y cuenta con escenografía y vestuario de Patricia Albizu, iluminación de Carlos Marquerie y videocreación de Álvaro Luna.

Tras la primera incursión en el género operístico de Coll con 'Café Kafka', ahora el músico valenciano presta su fuerza y versatilidad narrativa a un clásico escrito en el último tercio del siglo XIX que, sin embargo, aborda temas absolutamente vigentes y que refuerzan la radical contemporaneidad de la propuesta de Les Arts: los poderes político, económico y mediático maniobran a favor de sus intereses en un supuesto dilema entre la prevalencia de la comunidad y el individuo.

MÚSICA "DE EXTREMOS"

El propio Coll, que además asume la dirección musical de esta producción, define su trabajo para 'Enemigo del pueblo' como

una música "de extremos" que aplica los principios de polaridad, gravitación, tensión y relajación, todo al servicio de la acción dramática.

Y el público, que prácticamente llenó la Sala Principal del coliseo para asistir a esta presentación, lo apreció con la ovación más sonada de la noche. Parte del auditorio se puso en pie y se escucharon bravos desde el patio de butacas.

Àlex Rigola, por su parte, evoca el balneario original de 'Un enemigo del pueblo' con un paisaje de playa y refuerza algunos instantes de especial intensidad dramática con proyecciones audiovisuales --como los conceptos 'Misericordia' o 'Empatía' que se superponen sobre el fondo de la escena-- y el juego de la iluminación.

En cuanto al reparto, el barítono José Antonio López, que da vida al Doctor, encabeza el reparto, que incluye a dos antiguos artistas del Centre de Perfeccionament de Les Arts: el tenor Moisés Marín (aquí como el Alcalde) y el barítono Isaac Galán (Mario, director del periódico). Completan el elenco la soprano Brenda Rae (Petra, hija del doctor) y la mezzosoprano Marta Fontanals-Simmons (Marta, empresaria), mientras que el actor Juan Goberna interpreta a Morten, suegro del doctor y abuelo de Petra.

El Cor de la Generalitat Valenciana encarna al pueblo y, una vez más, al igual que la brillante Orquestra de la Comunitat Valenciana, demuestra su capacidad para asumir nuevos retos creativos.

Les Arts volverá a representar 'Enemigo del pueblo' los próximos días 7 y 9 de noviembre.