Funcionarios de Justicia realizan una 'globotà' en València para denunciar el "colapso" del servicio

VALÈNCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios de la Administración de Justicia se han concentrado este jueves ante la puerta de la Ciudad de la Justicia de València para continuar con sus reivindicaciones y denunciar la situación "crítica" que atraviesan los juzgados, según ha informado Intersindical en un comunicado.

Durante la concentración, los trabajadores han alertado del "creciente caos organizativo" que afecta al funcionamiento del servicio público de Justicia.

Según denuncian los sindicatos, "se trata de un sistema claramente infradotado de medios humanos, con juzgados que continúan trabajando con plantillas insuficientes y mesas de trabajo colapsadas". Como parte de la protesta, los funcionarios han realizado una 'globotà', una acción simbólica en la que se han explotado globos para visibilizar el "hartazgo" del colectivo y denunciar la ""presión acumulada en los juzgados, en un gesto reivindicativo que también conecta con el ambiente previo a las Fallas.

Los funcionarios han señalado que en algunos casos se acumulan hasta 600 escritos pendientes de proveer, "lo que está provocando retrasos generalizados, suspensión de actuaciones judiciales y un perjuicio directo para la ciudadanía que depende del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia".

Asimismo, los trabajadores han criticado las declaraciones institucionales sobre las retribuciones del personal de justicia, afirmando que tanto la consellera como el presidente de la Generalitat "están ofreciendo información que no se corresponde con la realidad de las expectativas retributivas del colectivo".

Con esta concentración, los funcionarios han reclamado medidas "urgentes" para poner fin al "colapso" del sistema, reforzar las plantillas y garantizar un servicio público de Justicia "digno, eficaz y acorde a las necesidades de la ciudadanía". Los convocantes han anunciado que continuarán con las movilizaciones hasta que se atiendan sus demandas y se adopten soluciones reales que permitan recuperar el normal funcionamiento de los juzgados.