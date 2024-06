Fundación Bancaja transita por el 'Génesis' de María Aranguren en una muestra que recorre 20 años de creación

Presenta 46 obras de diferentes formatos, entre ellas algunas producidas expresamente para la exposición

VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación Bancaja transita por el 'Génesis' de María Aranguren en un recorrido por sus 20 años de creación que muestra un universo creativo formalmente marcado por la composición, el uso del color, así como por los límites entre la abstracción y la figuración, y refleja la capacidad de la autora para la experimentación.

La muestra, que se podrá contemplar en el centro cultural Bancaja de València desde el 27 de junio y hasta el próximo 27 de octubre-- cuenta con un total de 46 obras --datadas entre 2002 y 2024--, de formatos diferentes, desde las tablas enteladas y los cartones, hasta el policarbonato. También se exponen 'Génesis' y 'Pantones de color', obras que se han hecho expresamente para la exposición.

La presentación de la exposición se ha presentado este miércoles en la sede de la Fundación Bancaja de València y ha contado con la presencia de su director, Rafael Alcón; la artista María Aranguren y la comisaria de la muestra, Gertrud Gómez.

Sobre su propio 'Génesis', la artista asegura que los creadores tienen la necesidad de volver "una y otra vez" al origen y a la esencia de su obra y que, en su caso, esta vuelta a sus orígenes le ha permitido "reflexionar sobre los procesos creativos, durante más de veinte años, que me han hecho avanzar". "Años en los que han surgido diferentes vías que tienen en común interés por la pintura como medio de expresión", ha apuntado.

"Ha sido maravilloso poder tener tiempo --para realizar la exposición-- en un momento de la vida en el que vamos todos locos. En este tiempo, recoger y hacer este recorrido ha sido realmente interesante, incluso para conocer más mi propio trabajo y como me remito una y otra vez a patrones", ha resaltado María Aranguren quien ha incidido en que 'Génesis' supone "volver un poco a ti, a tu nido, a tu interior como creador".

En este sentido, ha indicado que, tanto los soportes sobre los que pinta como las escrituras que utiliza, han "marcado su obra". Entre estos materiales se encuentran los materiales industriales plásticos y policarbonatos celulares --con los que empezó a trabajar en 2008-- que usa "presentándolos en planchas que pueden entenderse dualmente, tanto como soporte como contenedor", ha matizado.

MATERIALES QUE "HAN MARCADO SU VIDA"

Así, ha subrayado que, dentro de la abstracción, la composición y el uso del color son "los pilares" de su obra y ha explicado que el usa el color con "austeridad" y, por ello, cuando lo utiliza con "firmeza" consigue "comunicar".

"Creo que mi relación con la obra también es muy de juego, pero no es un juego liviano o tonto. Creo que es un juego en el que tengo la suerte de poder meterme de lleno, porque me pierdo en él, hay cambios, dudas. Tengo el tiempo, tengo la capacidad de hacerlo y el resultado son obras que tienen ida y vuelta también. Tengo obras de 2002 que he recuperado gracias a los préstamos y las encuentro muy cercanas y lo contrario, las obras últimas de repente enlazan con las pasadas. Ese es el punto de Génesis", ha destacado Aranguren.

Y ha añadido: "Creo que tampoco hay que reflexionar mucho, creo que la persona que entra no tiene que hacer una reflexión enorme, no se trata de eso, se trata de que haya una conexión, que haya unos oídos abiertos y una mirada abierta a escuchar lo que haga otra persona, yo en este momento creo que puede ser cualquier artista, porque estoy hablando desde patrones abstractos, creo que se comunican mejor en lo íntimo, en la sensación que en la reflexión".

Por su parte, la comisaria ha puesto en valor el trabajo realizado por el equipo para llevar a cabo la muestra y ha señalado que en esta revisión de estos últimos 20 años, se ha conseguido "sacar a la luz" cosas que no esperaban.

En esta línea ha relatado que durante los procesos de creación a los artistas les surgen "miedos, dudas e inseguridades" y que, durante su trabajo junto Aranguren, el momento de revisión y de releer sus obras sirvió de ayuda para mostrar que en todas esas piezas estaba la esencia de la artista.

"A veces un artista se pierde y no se ve en ciertas cosas, y entonces podemos observar en los inicios, patrones y cosas que encuentras al final, pero que en todo el proceso de tantos años, uno se pierde. Y te redescubres, te reafirmas, y te reinventas de otra manera también", ha indicado.

PERDERSE PARA REDESCUBRIRSE

Respecto a la producción de la artista, Gómez ha destacado "el orden donde funciona el caos". "Introduce materiales, juega, fluye, pasea, camina, mira hacia atrás, vuelve a repetir patrones. Pero en cada una de ellas hay un misterio y una forma de entender la geometría y la lírica de una forma muy especial", ha argumentado.

"Es elegante y atrevida. El color en ella es algo sublime. La naturaleza es su referente, la música forma parte también. Hay códigos secretos, hay mucho detrás y creo que todo el mundo va a poder descubrir en esta exposición una forma diferente de entender la pintura y de entender soportes que aparentemente no son nada y María los convierte en todo", ha apostillado.

Finalmente, el presidente de la Fundación Bancaja ha resaltado el espíritu "inquieto" en "permanente búsqueda de nuevos caminos" de la artista, cuya personalidad "creativa" y "reflexiva" plasma en su obra.

"Siempre se ha desarrollado en el ámbito de la abstracción con una expresión artística en la que lo emocional pasa por el filtro de la geometría tan presente en su producción. Ese espíritu inquieto y de constante exploración ha llevado a sus creaciones el resultado de la experimentación de materiales que vemos en el uso del cartón, la tabla entelada y, por supuesto, un material ligado a toda su obra, como el policarbonato celular", ha concluido.

En el conjunto de obras expuestas, entre las que se encuentran piezas que se presentan por primera vez en esta exposición, procede de colecciones como las del Museu d'Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés (MACVAC), ECA Espai d'Art Contemporani de Ribarroja del Turia, Colección Cyes, Colección L. Domingo Sanz, Colección Saleta Rosón Cedrón, Colección OlorVisual. Fundación Ernesto Ventó y Colección Maria Oriza Pérez, junto con otras que provienen de colecciones particulares.