Fundación SGAE entrega sus III reconocimientos a la composición de música para banda

Concierto de alumnas y alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Valencia en el acto de entrega de la primera edición del Programa de Reconocimiento a la Composición de Música Original para Banda - FUNDACIÓN SGAE

VALÈNCIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE, a través del Consejo Territorial de SGAE de la Comunidad Valenciana y con la colaboración del Conservatorio Profesional de Música de Valencia, hará entrega este jueves, día 4 de diciembre, de las distinciones a los seis autores seleccionados en su III Programa de Reconocimiento a la Composición de Música Original para Banda.

El acto se celebrará será en la Sala SGAE Centre Cultural de Valencia, a las 18.00 horas, con entrada libre, informa la organización del evento en un comunicado.

En la categoría de Obra Sinfónica para Banda recibirán el galardón, dotado con 650 euros y placa conmemorativa por partitura, los compositores Vicente Ortiz Gimeno (por Umbral), Pere Sanz Alcover (por Vents de la serra) y Raül Carrión Ferrís (por Obertura '25 aniversari'). En el apartado de Obra para Banda Juvenil, dotado con 450 euros y placa para cada autor seleccionado, Felipe Vicente Manresa (por Merlín the Magician), José Calatayud Castillo (por La Cimbarra) y Romuald Gassó Biosca (por Obertura per a infants).

El compositor y director Ferrer Ferran, impulsor de este Programa de Reconocimiento a la Música para Banda a través del Consejo Territorial de SGAE de la Comunidad Valenciana, será el encargado de presentar y conducir el acto.

Además, un ensemble de saxos compuesto por alumnas y alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Valencia actuará en directo.

Concebido como un "compromiso colectivo con el futuro de la música valenciana y con la finalidad de ofrecer oportunidades a los compositores de obras para banda", en palabras de Ferrer Ferran, esta iniciativa se "consolida en su ya tercera edición como un espacio necesario para impulsar la creatividad, fomentar la innovación y estimular la producción musical original dentro del ámbito bandístico, una de las expresiones culturales más arraigadas e identitarias de nuestra tierra", añade.

Los autores Alberto Ramírez Martínez, Salvador Luján y Eduardo Nogueroles Bermúdez fueron los encargados de seleccionar las seis obras ganadoras, de entre un total de 21 recibidas, en las dos categorías del III Programa de Reconocimiento a la Composición de Música Original para Banda de la Fundación SGAE.

Los miembros del jurado subrayaron la "vitalidad, creatividad, técnica, talento y potencial artístico del actual panorama autoral para banda, atendiendo al alto nivel de las partituras presentadas".

Para Nogueroles, las piezas seleccionadas revelan "el interés de los compositores actuales por enriquecer el lenguaje de nuestras bandas, al tiempo que algunas presentan desafíos interpretativos que contribuyen al desarrollo y evolución del repertorio para banda de concierto". En esa misma dirección, Ramírez apunta que todas las obras participantes "merecen respeto y gratitud por contribuir al crecimiento y la renovación del repertorio para banda".

Luján, por último, señala que iniciativas como este Programa de Reconocimiento a la Composición de Música Original para Banda resultan "esenciales para fomentar la creación contemporánea y, así, seguir ampliando el valioso catálogo original destinado a las bandas sinfónicas, uno de los pilares más dinámicos de nuestra escena musical actual".

ENSEMBLE DE SAXOS

La sesión de entrega del III Programa de Reconocimiento a la Composición Musical para Banda, que se celebrará en la Sala SGAE Centre Cultural, será amenizada en directo por un ensemble de saxos integrado por alumnas y alumnos de 5º y 6º curso del Conservatorio Profesional de Música de Valencia, bajo la dirección de los profesores Miguel Torres y J. Joaquín Sanjuán.

La formación está formada por Marcos Martínez y Nicolau Codina ( a los saxos sopranos); Carlos Gimeno y el profesor J. Joaquín Sanjuán (saxos altos); Alicia Cebrián y Valeria Ayelen Romay (saxos tenores); y Joan Mateu y Carles García (saxos barítonos). Se interpretarán las obras Ecos del Palancia y Memorias ilicitanas, de Ivan Romero.