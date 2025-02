Gaffigan afirma que no era su intención irse "tan pronto" de Les Arts, pero que "la vida cambia"

Asegura que le gustaría que se hicieran "más de seis producciones al año" para que la orquesta y el auditorio "crezcan más rápido"

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director musical del Palau de Les Arts, el estadounidense James Gaffigan, quien finalizará su etapa en el auditorio valenciano tras concluir la temporada 2024-2025, ha señalado que València "siempre" tendrá un lugar en él y que, aunque no era su intención irse "tan pronto", la vida "cambia" y "ocurren cosas" y cree que en este momento de su vida tiene que trabajar en su país.

En estos términos se ha expresado el maestro a preguntas de los medios durante la presentación de 'Der fliegende Holländer' ('El holandés errante'), su última ópera con Les Arts antes de regresar a Estados Unidos, su país natal.

"Me ha encantado este tiempo aquí tanto por motivos personales como profesionales. Me he enamorado completamente de la ciudad y de la gente a través de su público y de sus mercados como el mercado de Ruzafa", ha indicado el músico quien ha afirmado que la cantidad de trabajo que hace en València es "maravilloso" y que le llena "completamente" pero que en este momento de su vida tiene que trabajar en su país.

A su juicio, durante estos cuatro años de trabajo en el auditorio valenciano se han cumplido "muchas" de las cosas que su director artístico, Jesús Iglesias Noriega, le había dicho que se tenían que conseguir.

No obstante, James Gaffigan ha subrayado que, de cara al futuro, "hay que seguir contratando a grandes músicos para unirse a la orquesta", ya que es "esencial para su desarrollo y su mejora": "Tanto Sir Mark Elder --el próximo director musical de Les Arts-- como Jesús continuarán expandiendo el repertorio para València, que es esencial para el crecimiento de la compañía", ha apuntado.

Asimismo, ha incidido en que le gustaría que la organización hiciera "más de seis producciones al año", aunque entiende que tiene e que ver con cuestiones de "presupuesto". Aun así, ha abogado por más propuestas propias porque "cuánto más puedan trabajar juntos más rápidamente podrán crecer", la orquesta y el auditorio.

Y ha recalcado que, respecto a su marcha, "no hay ningún sentimiento negativo" puesto que le "encanta" València: "Tengo ya planeado volver con Jesús, estamos haciendo planes para ello, y Valencia siempre tendrá un lugar en mí", ha sostenido.

UN 'GIANNI SCHICCHI' INSPIRADA EN EL MERCADO DE RUZAFA

Interrogado por qué ópera le dedicaría al Mercado de Ruzafa, el músico ha señalado que elegiría 'Gianni Schicchi' de Puccini porque es una obra en la que participan "muchísimos personajes con sus personalidades" igual que en ese mercado.

"Mi favorito es el hombre que vende las naranjas o la mujer a la que voy a comprar las olivas", ha indicado Gaffigan, quien reconoce haber aprendido del mercado que "todos intentan contarte la mejor manera de hacer las cosas" y que "siempre tienen razón y no se puede discutir".