Galerías valencianas exigen una rebaja del IVA: "No pedimos un privilegio, pedimos igualarnos a Europa"

Protesta de galeristas valencianos para reclamar el IVA cultural. - GVA

VALÈNCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Galeristas de la Comunitat Valenciana han llevado a cabo en la tarde de este viernes un 'encierro' simbólico en el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) para reclamar la reducción del IVA e igualarse, de este modo, al de otros países europeos. "No pedimos un privilegio, pedimos igualarnos al resto de Europa".

Así lo han asegurado a los medios con motivo de esta protesta, que se enmarca en la acción convocada por la asociación nacional de galeristas en toda España y consistente en concentraciones simultáneas en distintas instituciones museísticas, como el CAAC (Sevilla), MACBA (Barcelona) y el MNCARS (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid), además del IVAM.

En España, el IVA sobre estas compras es del 21%, mientras que otros sectores y países tienen impuestos más reducidos. Por ejemplo, en Portugal es del 6%, en Francia del 5,5% y en Italia del 5%.

Ante esta situación, Olga Adelantado, de l'Associació de Galeries d'Art Contemporani de la Comunitat Valenciana (LAVAC), ha advertido que mantener la actual tasa supone una situación de "competencia desleal". "No pedimos un privilegio, pedimos igualarnos al resto de Europa", ha subrayado. Asimismo, ha lamentado que después "se quiere que seamos internacionales, que vayamos a ferias y que hagamos promoción del arte español".

Adelantado ha explicado que la asociación ha mantenido reuniones tanto con el Ministerio de Cultura como con el de Hacienda y, aunque perciben una mayor comprensión hacia sus planteamientos, todavía no existe una "postura clara" por parte del Gobierno central.

Los galeristas esperan que esta demanda "histórica" después de "muchas reivindicaciones a lo largo de los años" consiga igualar el porcentaje de IVA con el que ya cuentan otros sectores, como el audiovisual o el de las artes escénicas.

La consellera de Cultura, Carmen Ortí, ha mostrado su apoyo a esta reivindicación y ha acudido a la concentración en el vestíbulo del IVAM. Allí ha afirmado que el Consell reclamará al Gobierno central que "escuche al sector", porque considera que genera una importante actividad económica y cultural.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Precisamente, el pleno del ejecutivo autonómico ha aprobado hoy una declaración institucional de apoyo a la iniciativa de las galerías valencianas, al entender que la reducción del IVA es "clave" para garantizar la competitividad y fortalecer el ecosistema creativo.

Ortí ha calificado la situación de "agravio comparativo" y ha sostenido que el actual impuesto penaliza la compra y el intercambio comercial de obras, incluso de artistas nacionales.

También ha estado presente en el acto la directora del IVAM, Blanca de la Torre, quien ha explicado que apoyan la reivindicación desde una doble postura. Por un lado, dice, porque las instituciones y los museos funcionan como "guardianes del sector"; por otro, porque les repercute de manera directa.

De la Torre ha abogado por el apoyo mutuo para conseguir la disminución de la tasa y ha valorado que es muy importante mantenerse unidos.

En este mismo sentido, han participado en la protesta algunos artistas, entre ellos la creadora valenciana Carmen Calvo, quien se ha se ha mostrado indignada porque la situación provoca que los coleccionistas tengan mayor interés en comprar obras extranjeras que españolas. La artista ha expresado a Europa Press que la situación da "vergüenza".