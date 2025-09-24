Gan Pampols sobre Mazón y las críticas de las víctimas: "Quien está a cargo de la recuperación no se puede ir"

El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols - Marta Fernández - Europa Press

VALÈNCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, ha afirmado sobre las críticas de las víctimas de la dana al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que "quien está a cargo de la recuperación no se puede ir".

Gan Pampols se ha pronunciado en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Madrid, donde se le ha preguntado por la situación de Mazón y las víctimas de la dana, catástrofe que ha dejado 229 víctimas mortales.

Interpelado, en concreto, por si no piensa que una forma de ayudar a las víctimas sería que precisamente Mazón se echase a un lado, ha dicho: "No me corresponde a mí juzgar lo que debe o no hacer el presidente. Eso está en el ámbito del libre albedrío del 'president'. Y yo creo que en tanto que haya una labor como la que ahora mismo está en marcha, que es la recuperación, quien está a cargo de ella no se puede ir", ha dicho.

En esta línea, preguntado por si piensa que debería acudir Mazón al funeral de Estado previsto para el próximo día 29, ha contestado: "No comprendo que no lo hiciera siendo un funeral de Estado y siendo la comunidad autónoma".

Por otro lado, sobre su marcha del Consell, ha comentado que se va sin decepciones, aunque sí ha matizado que le hubiera gustado haber hecho muchas más cosas, "como tantas veces en la vida".

Preguntado por el motivo por el que no se han podido hacer, ha respondido: "No se han podido hacer más cosas porque tenemos un modelo administrativo que es lento, porque tampoco tenemos todos los recursos que cabría pensar que son necesarios para esto y porque el grado de complejidad a lo que estamos haciendo frente es enorme".

Sobre el motivo por el que no se ha conformado la comisión mixta, el vicepresidente ha dicho que no tiene opinión y que hay que preguntárselo a quien la tiene que crear.

"Yo la he pedido dos veces por carta y personalmente una al anterior comisionado, José María Ángel, y otra más a la actual comisionada. El ministro me dijo que lo estudiaría, eso fue en febrero, y estamos en septiembre", ha lamentado.