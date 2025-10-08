Gan Pampols: "El mejor agente sindical es el empresario, porque si le va bien hace que sus trabajadores estén bien"

El vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, atiende a los medios junto al presidente de AVE, Vicente Boluda, tras un desayuno coloquio con los asociados de AVE - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

Subraya como pilar estratégico de la reconstrucción tras la dana el "impulso de la economía valenciana" para que gane peso en España

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, ha realizado un llamamiento a los empresarios para "sigan siendo ejemplares" y "arriesguen" en la colaboración público-privada, al tiempo que ha resaltado su "papel importantísimo" en la recuperación tras la dana.

"El mejor agente sindical de una empresa es el empresario, porque si al empresario le va bien, y es un empresario consciente, es el que hace que sus trabajadores estén bien, vivan bien, estén a gusto, disfruten con lo que hacen. Para mí ese es el ejemplo de un buen empresario", ha agregado.

Pampols se ha pronunciado así, en declaraciones a los medios tras la celebración de un desayuno coloquio de carácter privado con los asociados de AVE, preguntado por si les ha pedido a los empresarios alguna aportación a la reconstrucción tras la dana. Según ha detallado, el encuentro ha servido para compartir con los empresarios el trabajo desarrollado durante once meses en su conselleria, explicar el diagnóstico que presentó en marzo su departamento y y abordar el Plan Endavant, que contiene "oportunidades" para el tejido económico valenciano.

El vicepresidente segundo ha señalado que sí les ha pedido una contribución a la reconstrucción, concretamente que "sigan siendo ejemplares" y "arriesguen, porque ahora tienen que arriesgar, en esa colaboración público-privada con la Administración" y en la apuesta por nuevas áreas de desarrollo.

Gan Pampols, que ha atendido a los medios junto al presidente de AVE, Vicente Boluda, ha detallado que ha tratado con los empresarios la necesidad de potenciar el desarrollo de polos tecnológicos, la consolidación de las start-ups y sobre "conseguir que el talento que produce esta comunidad autónoma fructifique en la comunidad autónoma". El conseller ha destacado que, dentro de la organización de AVE, "elementos que facilitan esa incorporación y que están en el modo de fidelización de ese talento a través del ejemplo, fundamentalmente, guiándolos".

Según ha informado la Conselleria, Gan Pampols ha trasladado a los empresarios que el 38 % de las iniciativas del Plan de Recuperación Endavant están ya en marcha. Esta supone que, desde la aprobación del Plan el 31 de julio, se han iniciado o finalizado un total de 129 proyectos de los 343 que conforman la iniciativa.

GANAR PESO EN ESPAÑA

El vicepresidente de la Generalitat ha indicado que "uno de los pilares estratégicos" de la reconstrucción tras la dana es el de economía e industria, y que en este caso "no tiene que ver tanto con la recuperación, sino con el impulso de la economía valenciana para que gane peso específico en el conjunto del Estado".

Gan Pampols ha expuesto que la renta per cápita valenciana es la decimotercera en España a pesar de que "las condiciones objetivas de esta comunidad son muy buenas".

En este contexto, ha insistido en que "los que tienen la capacidad y los que colocan a la comunidad en el sitio en el que se merece no tengan ninguna duda que son los empresarios".

"Los empresarios son los que crean riqueza. Solo serán ellos los que, añadiendo valor, van a mejorar esa situación y ese valor se añade con la tecnología, con la innovación, con esas nuevas áreas que son disruptivas, la biotecnología, la investigación espacial, elementos de propulsión, todos estos están en la comunidad valenciana".

"Es una cuestión ahora de identificar áreas de impulso y, como es normal, desde la administración, dar ese primer paso y pedir que haya una colaboración público-privada para llevarlas adelante", ha agregado.

ÁREAS INDUSTRIALES

Preguntado por la situación en los polígonos industriales y zonas logísticas, el conseller para a reconstrucción ha explicado que "el grado de afección en los polígonos fue muy distinto" y que, ahora mismo, el "principal problema" son elementos como los drenajes y las conducciones de pluviales.

Gan Pampols ha destacado que su conselleria ha creado unos equipos para "fomentar la actividad en esas áreas industriales, poniendo en relación a los que están dentro de ellas, para que se asocien, porque es una mentalidad algo individualista, y luego para que puedan ofrecer oportunidades de negocio a otras personas que crean que es bueno instalarse en esas áreas industriales por condiciones muy objetivas".

Por su parte, Vicente Boluda ha agradecido al vicepresidente segundo el trabajo que ha realizado durante estos meses. "Creemos que ha sido magnífico", ha dicho.