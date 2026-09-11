Gandía expresa el compromiso de la UV con la educación pública y preocupación por los cambios en la Inspección

El rector de la UV, Juan Luis Gandía, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, durante la inauguración del curso universitario. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universitat de València (UV), Juan Luis Gandía, ha reivindicado el compromiso de esta institución con la educación pública, "desde las primeras etapas hasta la superior", y ha expresado su preocupación por los cambios planteados por la Generalitat en la Inspección Educativa, que, según ha advertido, no deberían "condicionar el ejercicio de la docencia, provocar autocensura o situar al profesorado bajo sospecha".

Así lo ha manifestado el máximo representante de la Universitat en el que ha sido su primer discurso de apertura de curso. Al solemne acto, celebrado este viernes en el Paranimf de La Nau y que ha marcado "un hito" al concentrar al mayor número de doctores con el tradicional traje académico, el rector ha estado acompañado en la mesa presidencial por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez; y los rectores de la Universitat Politècnica de València, José E. Capilla, y Universitat Jaume I, Jesús Lancis.

La profesora Pilar Serra ha impartido la lección magistral del acto, titulada Neuroplasticitat, funció i qualitat de vida: la fisioteràpia neurològica de precisió.

Gandía se ha pronunciado a favor de la educación pública y ha recordado que el Consejo de Gobierno de la UV aprobó el pasado 9 de junio, por unanimidad, una declaración institucional "en apoyo a las reivindicaciones de la comunidad educativa y en defensa de la educación pública".

El rector ha puntualizado que defender la universidad pública implica también defender el conjunto del sistema educativo público y garantizar las condiciones que permitan desarrollar sus misiones. En este contexto, ha expresado su preocupación por los cambios planteados en la Inspección Educativa y ha advertido de que no deberían "condicionar el ejercicio de la docencia, provocar autocensura o situar al profesorado bajo sospecha".

"La libertad de conciencia y los derechos del alumnado y de las familias son principios democráticos que deben ser respetados, pero su protección requiere criterios precisos y garantías que también respeten la autonomía del profesorado y preserven la función educativa como un espacio de conocimiento, formación y convivencia democrática", ha razonado.

En esta línea, ha manifestado que cuestiones como los derechos humanos, la igualdad entre mujeres y hombres, la diversidad, la sostenibilidad ambiental, las realidades vinculadas a las migraciones y los desplazamientos forzados, los conflictos armados, el aumento de las desigualdades y la expansión de los discursos de odio "no pueden quedar al margen de la educación, como tampoco se puede ignorar la diferencia entre el conocimiento fundamentado y la mera opinión".

La política científica también ha ocupado un lugar central en el discurso de Gandía, que ha reclamado estabilidad para los equipos, apoyo a las carreras de los investigadores jóvenes y recursos para actualizar las infraestructuras científicas.

También ha señalado la necesidad de reducir las cargas administrativas que restan tiempo a la investigación, la docencia y la transferencia de conocimiento, y de obtener recursos en los ámbitos nacional e internacional para participar en proyectos competitivos de investigación. A ello ha unido la necesidad de afrontar el relevo generacional del personal universitario mediante una planificación plurianual que permita incorporar talento joven.

IMPLANTACIÓN DEL VOTO ELECTRÓNICO

Por otra parte, ha anunciado la puesta en marcha del Plan Estratégico 2027-2032, elaborado con participación de la comunidad universitaria, y ha situado al estudiantado en el centro de la vida universitaria con la creación del Observatori del Estudiantat y el refuerzo de sus órganos de participación. Igualmente, ha avanzado la implantación del voto electrónico y la elaboración de un marco institucional ante los retos que plantea la inteligencia artificial en la docencia y la investigación, entre otras cuestiones.

La secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha intervenido en representación de la Generalitat Valenciana. En su intervención, ha subrayado la "fortaleza" de la Universitat de València, a la que el Ránking de Shanghái de 2026sitúa entre las cuatrocientas mejores del mundo, como cuarta de España y primera de la Comunitat Valenciana.

Ha subrayado también que el "principal hito" de la legislatura es el Acuerdo Plurianual de Financiación 2026-2029, suscrito por unanimidad en octubre de 2025 con las cinco universidades públicas, un pacto que no se alcanzaba desde 2010.

Entre otros datos, ha recordado el presupuesto de la Generalitat para 2026: más de 1.097 millones de euros en transferencias ordinarias a todo el sistema universitario público, lo que representa un incremento del 33% respecto a 2023 y la dotación más alta de la historia, a la que se suman 40 millones para rebajar tasas de matrícula y fondos del programa María Goyri para incorporar 707 profesores ayudantes doctores cofinanciado con el Ministerio.

En este escenario, "la Universitat de València es la institución que más destaca en competir y ganar: durante 2025, sus investigadores presentaron más de 2.100 solicitudes a las convocatorias de la Generalitat y obtuvieron casi 1.000 ayudas por más de 27 millones de euros, de manera que prácticamente una de cada dos peticiones concedidas fue para la UV".

Por su parte, la ministra de Universidades, Diana Morant ha animado a no caer en la "solastalgia", entendida como la tristeza o sensación de pérdida ante el deterioro de aquello que consideramos propio, y ha reivindicado la necesidad de actuar para preservar y reforzar el sistema público.

La ministra ha denunciado que, en la última década, la financiación de las universidades públicas ha crecido apenas un 5%, frente al 127% de las privadas y ha recordado que en los últimos 25 años no se ha fundado ninguna institución pública, frente a las 30 privadas creadas en este periodo. A su juicio, la escasez de plazas públicas, con notas de corte superiores a los 12 puntos, obliga a muchos jóvenes a asumir el coste de una matrícula privada o a renunciar a sus vocaciones.

ALTURA DE MIRAS PARA NUEVA FINANCIACIÓN

La representante del Ejecutivo central ha aprovechado la ceremonia para solicitar una "altura de miras" que posibilite que "pronto podamos aprobar un nuevo modelo de financiación autonómico que tanto se ha reclamado también desde así, desde esta universidad, para la Comunitat Valenciana".

"Hay un modelo sobre la mesa que supondría 3.700 millones de euros más cada año para los valencianos y las valencianas. Ante nosotros se dibujan dos grandes respuestas: una a favor de la sociedad y la otra a favor de los más fuertes, de los que individualmente más pueden", ha finalizado.